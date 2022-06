Pierwszy na świecie szybki nośnik SSD PCIe 4.0 z RGB - Patriot Viper VPR400 RGB

Stworzona specjalnie dla wymagających graczy linia sprzętu Viper należąca do Patriota, rozszerza się właśnie o ciekawy model szybkiego nośnika SSD. Nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby sprzęt pracował w standardzie PCI-Express 3.0. Jednak jego jedna niepowiązana z wydajnością właściwość nie jest czymś często spotykanym w przypadku nowszego PCI-Express 4.0.



Bardzo dobra wydajność i w końcu LED RGB w nośniku SSD typu PCI-Express 4.0

Najnowszy model Patriot Viper VPR400 RGB jest unikalny pod kątem wzornictwa. Jak chwali się sam producent w oficjalnym komunikacie prasowym, to - "pierwszy na świecie dysk SSD M.2 PCIe Gen 4x4 z podświetleniem RGB." Wśród elementów aluminiowego radiatora pozwalającego lepiej odprowadzić ciepło, umieszczono dwa paski LED RGB. A w zasadzie nawet ARGB. Podświetlenie może być zarządzane poprzez firmowy program Viper RGB 3.0, ale jeśli wolimy wersję od producenta płyty głównej, również nie ma problemu. RGB jest też kompatybilne z oprogramowaniem wiodących linii płyt.



Nowy SSD PCI-Express 4.0 z linii Viper ma aluminiowy radiator z wbudowanymi diodami RGB / Foto: HyperX



Omawiany SSD bazuje na kontrolerze Innogrit IG5220 i szczegółowo nieprzedstawionych kościach pamięci 3D NAND, prawie na pewno jakiś 3D TLC. Połączenie to daje według producenta osiągi na poziomie 600 tys. IOPS w odczycie i 500 tys. IOPS dla zapisu. Za to pod katem transferów możemy maksymalnie liczyć na 4600 MB/s odczytu i 4400 MB/s (wersja 1TB) lub 3600 MB/s (wersja 512 GB) zapisu danych. Nie są to w takim razie szalenie mocne osiągi jak na standard PCI-Express 4.0, ale zdecydowanie mowa o bardzo wydajnych rozwiązaniach na tle SSD korzystających z PCI-Express 3.0.



Początkowo Patriot Viper VPR400 RGB pojawi się z 512 GB i 1 TB pojemności

Producent ofertuje na razie dwa warianty pojemnościowe. Viper VPR400 RGB 512 GB w sugerowanej cenie 559 złotych i Viper VPR400 RGB 1 TB w sugerowanej cenie 879 złotych. Na karcie produktu widnieje jeszcze informacja o wariantach pojemności do 2 TB, więc zapewne w późniejszym czasie pokaże się też taka wersja. Nośniki SSD są objęte pięcioletnią gwarancją producenta ograniczoną do 400 TBW (wersja 512 GB) i 800 TWB (wersja 1 TB). Nowe SSD Patriota powinny pojawić się w sklepach już na początku lipca 2022 roku.





Źródło i foto: Patriot / własne

Gamingowy styl z RGB i niezła wydajność.