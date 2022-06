Smartfony za kilka lat mogą kosztować nawet... 25 tysięcy złotych?!

Przewidywania Mozillion.



Życie nie jest tanie, ba, praktycznie z miesiąca na miesiąc staje się coraz droższe. Nie tylko w Polsce szaleje inflacja - zmagają się z nią także inne kraje na świecie. Analitycy zaczynają się zastanawiać jak za kilka lat będą wyglądały ceny ropy, litu i innych surowców. Analizują również potencjalny wzrost elektroniki i, co tu dużo mówić, nie mają dobrych wieści.



Apple dyktuje ceny

Średnia cena smartfonów rośnie z roku na rok. Jeszcze sześć, siedem lat temu nikt nie przypuszczał, że na flagowe smartfony będziemy wydawać równowartość nawet 1000 dolarów. Niemniej jednak taka jest właśnie rzeczywistość, że nie wspomnę już o składanych smartfonach kosztujących niemal dwukrotność tej kwoty. Według Mozillion, do 2032 roku na rynku pojawią się flagowe smartfony Apple iPhone za ponad 6000 dolarów. Skąd ten wniosek?



Tempo wzrostu cen flagowców wyznacza od lat Apple. W 2017 roku iPhone X kosztował 999 dolarów. Był to pierwszy popularny smartfon, który trafił na rynek w tak wysokiej cenie. Po premierze iPhone’a X inne marki, takie jak Samsung, szybko podniosły ceny swoich urządzeń. Początkowo na odwagę zdobyła się wyłącznie południowokoreańska firma. Teraz smartfony w cenie iPhone'ów od Apple sprzedaje nawet Xiaomi.



Analiza Mozillion obejmuje ceny smartfonów z ostatnich 10 lat. To właśnie na jej podstawie dokonano prognozy na kolejne 10 lat.



