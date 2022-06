Poznaj FutureFit Zone – smartzegarek sportowy od HiFuture

Zegarek dla osób aktywnych.

HIFZONE

O firmie HiFuture

Dzisiaj pragniemy Wam przedstawić smartzegarek FutureFit Zone od firmy HiFuture. Urządzenie powstało przede wszystkim z myślą o osobach lubiących sport. Dlatego też FutureFit Zone oferuje szereg rozwiązań pomagających w śledzeniu naszej kondycji i ogólnego stanu zdrowia.Producent wyposażył zegarek w 1,69-calowy wyświetlacz TFT oferujący rozdzielczość 240 x 280 pikseli. Ekran odświeżany jest z częstotliwościądzięki czemu jest on bardzo responsywny. Wyświetlacz możemy także dopasować wg naszych upodobań, wybierając spośród dostępnych motywów.Jak już wspomnieliśmy, FutureFit Zone to zegarek powstały z myślą o osobach aktywnych. Dlatego jest on w stanie monitorować naszą kondycję. Urządzenie może zbierać informacje nt. naszego ciśnienia, pulsu, stężenia tlenu we krwi, spalonych kalorii, jakości snu czy też cyklów menstruacyjnych kobiet.Znajdziemy tu też. Wśród nich są znajdziemy m.in. bieganie, jazdę na rowerze, piłkę nożną, tenis, jogę, koszykówkę i wiele innych. Jak przystało na zegarek sportowy, spełnia on normę wodoodpornościZegarek możemy sparować z telefonami działającymi na systemach Android 4.4 i iOS 8.0 i powyżej. FutureFit Zone obsługuje powiadomienia push od takich aplikacji jak Gmail, YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat i wielu innych. HiFuture wyposażyło zegarek w ogniwo 200 mAh, które zapewnia do 7 dni typowego użytkowania i. Zegarek naładujemy do pełna za pomocą ładowarkiSmartzegarek HiFuture FutureFit Zone dostępny jest na oficjalnej stronie producenta i korzystając z kodumożemy go obecnie zakupić za. Obecnie firma pokrywa wszelkie koszty związane z wysyłką towaru.Firma HiFuture powstała w 2016 roku i zajmuje się produkowaniem elektroniki konsumenckiej i akcesoriów audio do smartfonów. Przyświeca im cel tworzenia produktów o wysokiej jakości w przystępnych cenach. Firma współpracuje z markami takimi jak Qualcomm, Realtek, BES, itd. HiFuture współpracuje z dystrybutorami z ponad 40 krajów i ponad 5 tys. sklepów. Firma również może się pochwalić szeregiem certyfikatów jak np. Hi-Res Audio.Źródło: HiFuture