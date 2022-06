HyperX z pierwszymi słuchawkami TWS. Dwie metody połączenia w Cloud MIX Buds

Należąca od pewnego czasu do firmy HP gamingowa marka HyperX, zaprezentowała właśnie swoje pierwsze w historii słuchawki typu TWS. To oznacza bezprzewodowe dokanałowe rozwiązanie bez fizycznego przewodu pomiędzy obiema słuchawkami. Typ sprzętu, który od kilku lat zdobywa coraz większą popularność wśród użytkowników słuchawek dokanałowych. Mimo to, akcesorium nadaje się świetnie także dla komputerowych graczy, a nie tylko do zastosowań czysto muzycznych ze smartfonami.



Uniwersalne słuchawki dokanałowe TWS do smartfonów z Bluetooth i dla graczy PC bez lagów dźwięku

Słuchawki HyperX Cloud MIX Buds wyróżniają się na tle konkurencji metodą podłączenia. Typowe urządzenie z tego segmentu wymienia dane ze smartfonem, komputerem czy tabletem wyłącznie poprzez Bluetooth. Jednak HyperX Cloud MIX Buds poza wsparciem Bluetooth 5.2 (z SBC, HSP.TS, IOPT, A2DP, AVRCP, GAVDP, DID, HFP i HSP), korzystają także z nadajnika USB-C, który można wpiąć do portu komputera. Przy okazji powinno mocno poprawić to synchronizację - słuchawki Bluetooth mają niewielki, choć zauważalny lag względem nadajnika, a modele na dedykowany odbiornik USB są wolne od tego problemu. Oczywiście znajdziemy w nich też wbudowany mikrofon.



Nietypowo jak dla słuchawek TWS, w zestawie HyperX Cloud MIX Buds znajdziemy też specjalny opcjonalny nadajnik USB-C / Foto: HyperX



Za dźwięk odpowiadają całkiem duże jak na dokanałówki przetworniki o średnicy 12 mm i system DTS Headphone:X (funkcja dla Windowsa 10 i Windowsa 11 w ramach NGENUITY). Jest nawet wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1 z precyzyjną lokalizacją czy personalizacja. Między innymi korektory czy własne przypisanie elementów sterowania dotykowego (wprost na obudowie słuchawek). W opakowaniu poza słuchawkami, bezprzewodowym nadajnikiem USB-C 2,4 GHz i etui do ładowania, znajdziemy także trzy komplety silikonowych końcówek dousznych o różnych rozmiarach.



Nawet więcej niż doba słuchania muzyki w HyperX Cloud MIX Buds na jednej porcji energii elektrycznej

Według producenta, wraz z doładowaniem w etui, słuchawki HyperX Cloud MIX Buds mogą pracować do 33 godzin w trybie Bluetooth A2DP (do 21 godzin w trybie ultra niskich opóźnień przy nadajniku USB-C). Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko energię w samych ogniwach słuchawek, to czas działania wynosi do 10 godzin. Ładowanie obu komponentów trwa 4 godziny, etui 1,5 godziny, a samych słuchawek 2 godziny. HyperX Cloud MIX Buds dostępne będą w czerwcu 2022 w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 749 złotych.





Źródło i foto: HyperX Źródło i foto: HyperX

Bluetooth i odbiornik USB do wyboru.