Jak robić powalające zdjęcia i filmy smartfonem? 10 trików

Każdy może robić pomysłowe zdjęcia.



Współczesne smartfony zastąpiły nam wiele urządzeń, które jeszcze niedawno stanowił odrębne produkty. Nosząc niewielki i smukły smartfon w kieszeni możemy niemal natychmiast zrobić zdjęcie lub nagrać wideo, aby zarejestrować otaczającą nas rzeczywistość.



Wykonanie zdjęcia to jedno, a wykonanie ciekawego i kreatywnego ujęcia, to zupełnie inna sprawa. Na szczęście są smartfony, takie jak motorola edge 30, wyposażone w szereg użytecznych funkcji wspierających kreatywne fotografowanie i filmowanie.



W tym artykule znajdziesz 10 trików, które sprawią, że twoje zdjęcia i filmy będą zdecydowanie ciekawsze i zrobią furorę w mediach społecznościowych.



Wybierz format obrazu

W zależności od tego, jak zamierzasz wykorzystać zdjęcie, wybierz format obrazu. Co to takiego? Aspect ratio to wymiary wyświetlanego obrazu wyrażone ilorazem jego długości do wysokości. Tradycyjny format to 4:3, ale w fotografii stosuje się też panoramiczny 16:9 czy 1:1 (po prostu kwadrat).



Jeżeli chcesz umieścić zdjęcie na Instagramie, najlepiej użyj formatu 1:1 bowiem to właśnie tego typu zdjęcia wyglądają najlepiej na tej platformie społecznościowej.







Gdy fotografujesz krajobraz lub korzystasz z obiektywu ultraszerokokątnego, postaw na 16:9 - w ten sposób w kadrze zmieścisz jeszcze więcej!



Użyj linii siatki, aby wyrównać kadr

Zanim zaczniesz fotografować smartfonem, koniecznie w ustawieniach aparatu włącz linię siatki. Dzięki temu możesz nie tylko wyrównać kadr np. względem horyzontu, aby zdjęcie było równe, ale przede wszystkim skorzystasz z reguły trójpodziału.







Linie siatki przecinają się w czterech miejscach i można określić je jako mocne punkty zdjęcia. Aby dobrać odpowiednią kompozycję umieść w tym miejscu główny temat zdjęcia.



Nie bój się edycji

Wykonane ujęcie nie jest wystarczająco satysfakcjonujące? Sięgnij po edytor zdjęć na komputerze lub sprawdź edytor zdjęć w swoim smartfonie i poznaj filtry dzięki którym dopasujesz określony styl do gotowego zdjęcia. Nawet automatyczne ulepszenia działają świetnie - do wyboru są cztery różne domyślne style.







Jeżeli nie udało Ci się idealnie wykadrować zdjęcia, możesz to naprawić opcją przycinania, a także obracania. Edytor to również HDR, zmiana kontrastu, punktu bieli, jasności, rozjaśnianie cieni, zmiana temperatury barwowej i wielu różnych opcji.







Za sprawą edycji może Ci się udać zmienić zupełnie przeciętne fotografie w małe dzieła sztuki. Wystarczy odrobina treningu!







Wykonane ujęcie nie jest wystarczająco satysfakcjonujące? Sprawdź edytor zdjęć w swoim smartfonie i poznaj filtry dzięki którym dopasujesz określony styl do gotowego zdjęcia.



Wykorzystaj światło

Światło to największy sprzymierzeniec i wróg fotografa zarazem. Robiąc zdjęcia należy zrozumieć to, jak wpływa ono wygląd fotografii, ale też na pracę samego aparatu. Dla przykładu, złota godzina trwająca w Polsce około 40 minut pozwoli Ci cieszyć się miękkim światłem i nadać specyficzny złoty odcień obiektom w kadrze. Czas jej trwania w dany dzień sprawdzisz na przykład na







Robisz zdjęcia po zmroku? Zadbaj o odpowiednią stabilizację smartfonu, dzięki czemu zdjęcia nie będą rozmyte.







Jeśli zwiększysz czas naświetlania w aplikacji aparatu, zrobisz efektowne zdjęcia samochodom po zmroku, ale też będziesz mógł spróbować swych sił w malowaniu światłem. Motorola edge 30 pozwala naświetlać fotografie nawet przez 30 sekund. Oczywiście niezbędny do zrobienia takich zdjęć okaże się statyw.



Zrób zbliżenie

Niewiele smartfonów radzi sobie z makrofotografią tak dobrze, jak nowa motorola edge 30. Dedykowany tryb makro pozwala robić fotografie obiektom w najmniejszym detalu, często z bardzo ciekawej perspektywy.







Na początku zapewne będziesz po prostu robił zdjęcia niewielkim przedmiotom, takim jak liście i kwiaty. Z czasem zainteresują Cię owady i inne małe żyjątka. Tryb makro pozwoli Ci uchwycić na fotkach niezwykły świat, którego na co dzień nie zauważamy.



Użyj tunelu, a zrobi się ciekawie

Perspektywa w fotografii jest szalenie ważna, ale równie istotna jest kreatywność. Fenomenalne efekty da się uzyskać, przykładając do obiektywu smartfony przeróżne przedmioty. Zobacz, jaki efekt uzyskasz przykładając doń przyciętą butelkę zroszoną od wewnątrz wodą lub zwiniętą kartkę papieru.



Za tunel może posłużyć też rozwijana sprężyna - zachęć drugą osobę aby stanęła dwa, trzy metry od Ciebie i przyłóż drugi jej koniec do smartfona.



Podwójny zapis (Dual Capture)

Podwójny zapis (Dual Capture) w motorola edge 30 to interesująca opcja na urozmaicenie zdjęć oraz nagrań wideo. Smartfon wykorzystuje na raz obiektyw przedniej i tylnej kamery, aby jednocześnie rejestrować wydarzenia z obu stron telefonu lub dwa obiektywy dwóch kamer tylnych.







Opcja powinna przypaść do gustu vloggerom i blogerom, bowiem spektrum jej zastosowań w zasadzie nie ma końca.







Fotografuj nocą

Jeszcze do niedawna smartfony nie radziły sobie zupełnie z fotografią nocną. Urządzenia takie jak motorola edge 30 spisują się w nocy doskonale - w tym przypadku dzięki trybowi Night Vision. Bez względu na to, czy przyjdzie Ci ochota zrobić fotkę retro neonów na mieście, czy też portret bliskiej osoby, ten sprzęt da radę. Ważnym jest, aby smartfon trzymać w miarę możliwości nieruchomo, ale nawet jeśli lekko nim poruszysz, nie będzie dramatu. Po zmroku możesz też wykorzystać dłuższy czas naświetlania na przykład po to, aby utrwalić w sposób cyfrowy... rozgwieżdżone niebo.



Zdjęcia z kolorem spotowym

Zdjęcia zrobione w trybie "kolor spotowy" przypominają fotografie, które jeszcze do niedawna można było uzyskać wyłącznie poprzez edycję zdjęć w zaawansowanych programach graficznych. W smartfonie motorola edge 30 wystarczy wybrać wspomniany tryb, a następnie zaznaczyć dotknięciem palca barwę w kadrze, która jako jedyna zachowa swoje nasycenie.







Wszystkie obiekty w innych kolorach staną się czarno-białe, dzięki czemu fotografowana osoba lub przedmiot mocno wyróżnia się ponad wszystko inne.



Szukaj odbicia

Spróbuj wykorzystać tryb makro, aby zrobić zdjęcia obiektów odbijających się w akwenach wodnych, kałużach lub... kroplach wody. Efekty potrafią być doprawdy piorunujące. Dawno nie padało lub nie masz przy sobie butelki z wodą? Żaden problem. Wykorzystaj inny smartfon albo lusterko. Po prostu przyłóż do niego obiektyw smartfonu, którym robisz zdjęcia, a osiągniesz swój cel.



Czasy, w których do zrobienia budzącego zachwyt zdjęcia wymagany był drogi aparat minęły bezpowrotnie. Dzisiejsze smartfony oferują w tej kwestii dostatecznie wiele tak od strony sprzętowej, jak i oprogramowania. Jak sami widzicie do wykonania pięknych fotografii wystarczy smartfon ze średniej półki cenowej, taki jak choćby wykorzystana do stworzenia niniejszego poradnika motorola edge 30. Wystarczy znajomość kilku zasad, szczypta pomysłowości, spostrzegawczości i... refleksu, aby uwiecznić na cyfrowej kliszy otaczający nas świat.





