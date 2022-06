Potężny fotograficznie flagowiec vivo X80 Pro dostępny w Polsce

Flagowiec bez kompromisów

Źródło: vivo

Topowa fotografia mobilna

Źródło: vivo

vivo X80 Pro - cena i dostępność w Polsce

Chińska marka vivo coraz prężniej zaznacza swoją obecność na naszym rynku i w Europie. Dziś mamy okazję uczestniczyć w europejskiej premierze najnowszego smartfonu z serii X, który rzuca wyzwanie najlepszym fotograficznym flagowcom.Co wyróżnia vivo X80 Pro? Przede wszystkim fakt, że smartfon opracowany został wspólnie z firmą ZEISS i oferuje profesjonalny system obrazowania, nowy chip vivo V1+ i tylny aparat z powłoką T*Coating.Nie jest zaskoczeniem, że X80 Pro napędzany jest procesorem Snapdragon 8 Gen. 1, na pokładzie znajdziemy też pamięci 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB UFS 3.1 na dane (bez wsparcia dla karty pamięci).Za odpowiednie temperatury procesora Snapdragon 8 Gen. 1 odpowiada technologia chłodzenia Liquid Cooling Vapor Chamber, która pozwala maksymalnie schłodzić jeszcze większą powierzchnię.X80 Pro może nie jest najszybciej ładującym się smartfonem na rynku, ale posiada funkcję ładowania FlashCharge 80W oraz wsparcie dla ładowarki indukcyjnej FlashCharge o mocy 50W. W efekcie, solidną baterię, o pojemności 4700 mAh można naładować do pełna w około 36 minut.Omawiany model wyposażono jest w nowoczesny, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych 3D, który oferuje niezwykle szybkie skanowanie odcisku palca. Typowe czytniki linii papilarnych wbudowane w ekran wymagają od 15 do 20 dotknięć by zeskanować odcisk palca. W przypadku X80 Pro wystarczy przytknąć palec tylko raz. Używam X80 Pro od kilkunastu dni i muszę przyznać, że faktycznie jest to najlepszy czytnik, z jakim miałem do czynienia.Obudowa w X80 Pro ma wymiary 164.57×75.30×9.10mm więc cała konstrukcja nie jest specjalnie mniejsza od większości fotograficznych flagowców. Całość waży 219 gramów, a ramkę wykonano z aluminium, natomiast plecki porywa matowe szkło.Na froncie znajdziemy duży 6.78-calowy ekran AMOLED E5 LTPO 120 Hz pracujący w rozdzielczości 3200×1440 (WQHD+). Panel jest zakrzywiony więc przy krawędziach mogą być widoczne refleksy.Jak przystało na flagowca, konstrukcja jest wodoodporna, a miłośników audio ucieszą głośniki stereo, które grają naprawdę dobrze.X80 Pro dostępny jest w Polsce tylko w wariancie kolorystycznym Cosmic Black, który według producenta, przywołuje na myśl nocne niebo a nawet szerzej – bezkres wszechświata.X80 Pro posiada kamerę przednią o rozdzielczości 32MP oraz tylni system 4 aparatów na który składają się: aparat o rozdzielczości 50MP z matrycą GNV i optyczną stabilizacją obrazu, szerokokątny aparat o rozdzielczości 48MP, aparat portretowy z gimbalem o rozdzielczości 12MP oraz aparat peryskopowy o rozdzielczości 8MP.Jak podkreśla producent, aparat portretowy z gimbalem o rozdzielczości 12MP to najważniejszy dodatek, pozwalający na poprawę jakości i stabilizacji wideo. Z kolei, główny aparat modelu X80 Pro zawiera, m.in. ultraczułą matrycę GNV, optymalizującą współczynnik odbicia oraz obiektyw wykonany ze szkła o wysokiej przepuszczalności, pozwalający osiągać niższą dyspersję i dryft temperaturowy, minimalizujący rażące światło.X80 Pro wyposażony jest w najnowszy chip vivo V1+ oraz system AI poprawiający jakość materiałów wideo, który pozwala na automatyczny dobór trybu do panujących warunków oświetleniowych, sugerując zmiany w zależności od sytuacji np. między video HDR a trybem nocnym. Co więcej, chip vivo V1+ poprawia osiągi X80 Pro podczas filmowania i grania.Panoramowanie to kolejna z funkcji poszerzających dynamiczne możliwości flagowca. Dzięki zastosowaniu technologii śledzenia ruchu, sprzęt redukuje rozmycia powodowane przez drżenie rąk. Co więcej, Night Sports Mode w X80 Pro dzięki ulepszonej detekcji ruchu, pozwala użytkownikom na robienie niesamowitych, wysokiej jakości, dynamicznych zdjęć, nawet w ekstremalnych warunkach.Całkiem dużo dzieje się również w kwestii wideo. Tryb ZEISS Cinematic Video Bokeh tworzy efekt rozmycia również w formacie filmowym, dając efekt panoramicznego obiektywu kinowego. Użytkownicy mają również możliwość wybrania opcji zwykłego obiektywu wideo z efektem bokeh. Efekt ten zmienia się w zależności od dystansu, ogniskowej obiektywu czy przysłony, a w przypadku zwykłego kadru 16:9 rozmycia bokeh mają kształt okręgu.Dodatkowo, do trybu ZEISS Superb Portrait zostały wprowadzone nowe efekty, takie jak ZEISS Cinematic Style Bokeh. W efekcie, użytkownicy mają możliwość uzyskania hollywoodzkiej estetyki z filmowym efektem rozmycia tła także przy szerokokątnych proporcjach ekranu 2.39:1.Aby jeszcze lepiej optymalizować efekty mobilnej fotografii, obecna w X80 Pro funkcja ZEISS Natural Color, wspomagana przez silnik percepcyjny AI, poprawia dokładność i jasność kolorów jak również zmiany odcieni. Według vivo, ZEISS Natural Color pozwala na odwzorowanie naturalnych kolorów i automatycznie dobiera odpowiednią ekspozycję i balans bieli, pozwalając by zdjęcie odwzorowywało dokładniej to, co w rzeczywistości widzi ludzkie oko.Vivo X80 Pro będzie dostępny w Polsce od 27 czerwca 2022 r. w kolorze Cosmic Black, w sugerowanej cenie detalicznej 5 999 PLN za wersję 12+256 GB.Nowy smartfon od vivo wydaje się ciekawą alternatywą dla OPPO Find X5 Pro Samsunga Galaxy S22 Ultra czy iPhone 13 Pro Max.Kompleksowa recenzja Vivo X80 Pro już wkrótce do przeczytania na łamach naszego serwisu.Źródło: vivo / fot. tyt. własne