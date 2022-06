Nowe smartfony moto g62 5G i moto g42 w Polsce. Kuszą wyglądem i cenami

Rzućcie na nie okiem.

Marka Motorola właśnie rozszerzyła swoją ofertę smartfonów w Polsce o kolejne dwa urządzenia, które niejednemu przypadną do gustu. Mowa o modelach Moto G62 5G oraz Moto G42, kuszącymi ładnym designem, niezłymi ekranami, przystępną ceną i garścią innych ciekawych funkcji. Oba pojawią się w sprzedaży z początkiem lipca bieżącego roku.Droższe z urządzeń to Moto G62 5G, którą wkrótce będzie można kupić u operatorów Play i T-Mobile w cenie 1199 złotych. Telefon trafi do sprzedaży w dwóch kolorach - Midnight Grey (Grafitowy) i Frosted Blue (Mroźna mięta). Jego specyfikacja jest zupełnie przyzwoita.

Moto G42 - OLED i Dolby Atmos w rozsądnych pieniądzach

Moto G62 5G. | Źródło: MotorolaMoto G62 5G wykorzystuje 6,5-calowy ekran Full HD+ o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz. Konsumenci docenią zapewne przestrzenny dźwięk Dolby Atmos, emitowany z głośników stereo.Moto G62 5G. | Źródło: MotorolaO wydajność smartfona dba układ Snapdragon 480+ 5G z grafiką Adreno 619 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzyma 64 GB pamięci. Mało? Producent nie zapomniał o gnieździe na karty SIM o pojemności do 1 TB. Urządzenie zasila bateria o pojemności 5000 mAh, którą da się ładować z maksymalną mocą 15 W.Na miłośników fotografii mobilnej czeka główna kamerka 50 Mpix z technologią Quad Pixel i PDAF, pomocnicza kamera 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensor głębi tła o rozdzielczości 2 Mpix, pełniący zarazem funkcję aparatu makro. Sprzęt może nagrywać wideo 1080p w 60 klatkach na sekundę. Z przodu widnieje obiektyw aparatu 16 Mpix z technologią Quad Pixel.Moto G62 5G. | Źródło: MotorolaOprócz obsługi 5G jest też Bluetooth 5.1, Wi-Fi 80.211ac, NFC, port USB-C oraz złącze jack 3.5 mm.Moto G62 5G waży 184 gramy i ma wymiary 161.83 x 73.96 x 8.59 mm. Producent podaje, że Moto G62 5G jest odporna na zachlapania.Tańsze z urządzeń to działająca pod kontrolą Androida 12 Moto G42, która do sprzedaży trafi w wariancie 4/128 GB (999 złotych) oraz 6/128 GB (1099 złotych. Dostępne kolory to Atlantic Green (Ciemna zieleń) i Metallic Rose (Metaliczny róż).Moto G42. | Źródło: MotorolaMoto G42 to 6,4-calowy ekran AMOLED Full HD+ o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 60 Hz. Wydajność urządzeniu gwarantuje układ Snapdragon 680 z GPU Adreno 610 oraz 4/6 GB pamięci RAM. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 128 GB pamięci na dane.Zasilaną baterią 5000 mAh Moto G42 można ładować z maksymalną mocą 18 W. Odporność obudowy na działanie wody i pyłu potwierdza certyfikat IP52. Można ją określić mianem zachlapanioodpornej.Moto G42. | Źródło: Motorola5G w Moto G42 nie ma, ale jest Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.1, jack 3.5 mm oraz oczywiście złącze USB-C. Zaletą jest niezależna obsługa dwóch kart SIM oraz karty pamięci o pojemności do 1 TB.Moto G42. | Źródło: MotorolaW departamencie fotograficznym mamy do czynienia z podobnym zestawem jak w modelu Moto G62 5G. Jest zatem kamerka 50 Mpix, tym razem z OIS, jest aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 2 Mpix do zdjęć makro. Z przodu - kamerka 16 Mpix.Sprzęt o wymiarach 160.61 x 73.47 x 8.26 mm waży 174,5 grama.Źródło: Motorola