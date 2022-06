Znamy datę premiery i specyfikację Oukitel WP19

Premiera już niedługo.

Potężna bateria na pokładzie

Aparat główny 64 Mpix i kamerka noktowizyjna

6,78-calowy ekran FHD+ i odświeżanie 90 Hz

Firma Oukitel ujawniła, że ich najnowszy pancerny telefon już niedługo zadebiutuje na rynku. WP19 będzie świętował swoją globalną premierę w dniach. Zamówienia przedpremierowe dostępne są na platformie AliExpress . Standardowa cena urządzenia to $599,99 jednak przez ograniczony czas podczas premiery będzie można zakupić WP19 za $299.99. Co więcej, po dodaniu telefonu do koszyka dostaniemy kupon na $30 zniżki co da nam finalną cenęProducent chwali się, że Oukitel WP19 wyposażono w najpojemniejszą baterię w kategorii smartfonów pancernych. Bateria o pojemnościpowoduję, ze ten smartfon jest doskonałym wyborem dla podróżników, gdyż jest w stanie wytrzymać na jednym ładowaniu do 7 dni. Dzięki wsparciu dla technologii szybkiego ładowania 33W, WP19 naładujemy od 0% do 80% w ciągu trzech godzin. Co więcej, w razie potrzeby smartfon może podładować inne urządzenia za pomocą funkcji ładowania zwrotnego OTG.Producent wyposażył Oukitel WP19 w całkiem porządny zestaw aparatów. Znajdziemy tu obiektyw, kamerkę noktowizyjnąoraz „oczko” 2 Mpix do zdjęć makro. Aparat z noktowizją umożliwia nie tyle robienie zdjęć w ciemnościach, ale może także pomóc w omijaniu potencjalnych zagrożeń.Oukitel WP19 może pochwalić się odpornym na zadrapania ekranem 6,78-cala o rozdzielczości FHD+. Wyrazisty obraz zapewnia częstotliwość odświeżaniaoraz zagęszczenie pikseli na poziomie. Urządzenie korzysta także z chipsetu MediaTek Helio G95 4G wspieranego przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej co przekłada się wysoką wydajność w grach i bezproblemowe odtwarzanie materiałów wideo.Źródło: Oukitel