Nextbase sprawdził polskich kierowców. 21 procent nie powinno wsiadać za kółko

Od jakiegoś czasu marka Nextbase sprzedaje swoje wideorejestratory samochodowe także w Polsce. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z dwoma urządzeniami tego producenta z średniego segmentu cenowego, polecamy się nimi zainteresować. Firma Nextbase przeprowadziła niedawno interesujące, międzynarodowe badanie, w którym pytano kierowców o kilka aspektów związanych z prowadzeniem pojazdów. Wyniki mogą Was zaciekawić.W imieniu Nextbase reprezentatywną ankietę przeprowadzało YouGov Deutschland GmbH. W Polsce przebadano 1012 osób w wieku 18 lat i starszych, a pytania zadawano im w okresie od 26 listopada do 5 grudnia 2021 roku. Co powoduje wypadki? Co denerwuje Polaków w podróżach? Rzućcie okiem.

Wiek 18 – 24 (lat) – 34%

Wiek 25 – 34 (lat) – 25%

Wiek 35 – 44 (lat) – 25%

Wiek 45 – 54 (lat) – 19%

Wiek 55+ (lat) – 14%

Polacy, asystenci drogowi i co nas irytuje w trakcie jazdy?

Australia – 24%

Kanada – 27%

Czechy – 19%

Niemcy – 25%

Francja – 23%

Holandia – 21%

Polska – 22%

Szwecja – 29%

Wielka Brytania – 23%

Stany Zjednoczone – 28%

Źródło: NextbaseAż 10 procent polskich ankietowanych przyznało, że przysnęło za kierownicą. Co dziesiąta osoba! Częściej przysypiali mężczyźni (13 proc.) niż kobiety (6 proc.). Ciekawie kształtują się odpowiedzi w ujęciu regionalnym - najczęściej zasypiali kierowcy w województwie podlaskim (23 proc.) oraz świętokrzyskim (22 proc.). Najrzadziej zasypiano na drogach województw łódzkiego oraz dolnośląskiego (po 5 proc.).Na tle innych narodowości wypadamy... przyzwoicie. Za kółkiem zasypiało 9 procent Niemców, Brytyjczyków i Holendrów. W Stanach Zjednoczonych przysypiało aż 19 procent respondentów, a w Australii 16 procent. Długie, nudne trasy bez zakrętów? Może właśnie dlatego!Źródło: NextbaseW tytule wpisu stwierdziłem, że 21 procent ankietowanych nie powinno wsiadać za kierownicę samochodu. Podtrzymuję tę opinię. Dokładnie taki odsetek respondentów przyznał, że korzysta ze smartfonu w trakcie jazdy bez zestawu głośnomówiącego. 26 procent osób z tej grupy stanowią mężczyźni, a 16 procent - kobiety. W poszczególnych grupach wiekowych wygląda to następująco:Jak widać zwyżki za wiek u ubezpieczycieli powinny zostać utrzymane.Co niezwykle interesujące, korzystanie z telefonu w trakcie jazdy jest powiązane z... poziomem dochodów. Do postępowania przyznało się 17 procent osób z deklarowanymi zarobkami poniżej 4000 złoltych, natomiast w przypadku respondentów z dochodami powyżej tej kwoty mieliśmy do czynienia z 24 procent wskazań.Źródło: NextbaseNextbase pytało Polaków o to, czy ich samochody mają systemy wspomagania jazdy, takie jak asystent martwego pola czy utrzymania pasa ruchu. 22 procent ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jak wypadamy na tle innych krajów? Nieźle, choć z dość starymi pojazdami jesteśmy raczej z tyłu stawki:Każdy ma coś, co doprowadza go do szału za kółkiem. W moim przypadku są to osoby "siedzące na zderzaku", czyli utrzymujące minimalną odległość za pojazdem poprzedzającym. Nie jestem w tym osamotniony, choć jazdę na zderzaku jako irytującą wskazało zaledwie 11 procent respondentów. To wiele mówi o naszym społeczeństwie. Polaków wkurza nieodpowiedzialna jazda (34 proc.), korki (25 proc.), "jazda na zderzaku" (11proc.) oraz szeroko pojęta agresja drogowa (11 proc.).Dodatkowo wcześniejsze badania marki Nextbase wykazały, że posiadanie kamery samochodowej w pojeździe zmniejsza prawdopodobieństwo niebezpiecznej lub lekkomyślnej jazdy o 33 procent. W tym kontekście zapytano Polaków, czy zgadzają się z tezą, że wideorejestrator istotnie wpływa na bezpieczeństwo drogowe. Aż 66 procent respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej. W dzisiejszych czasach warto dwa razy zastanowić się przed nieodpowiedzialnym manewrem. W końcu ktoś go może uwiecznić i zgłosić na policję, prawda?Źródło: Nextbase