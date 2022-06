Jeżeli te informacje są prawdziwe, nowe procesory Intel będą niesamowite

Zapowiada się ciekawie.

Nowe procesory Intel to długo wyczekiwana rewolucja

Intel 4



-1.8-2.0x HP scaling

-40-50% less power, +12% peak perf (@davidbepo)

-4:3 fin depopulation

-2nd gen contact over gate

-2nd gen single dummy gate

-eCu = Ta/Co barrier + pure Cu

-2x MIM cap scaling (10x vs 14nm)

-18 layers (+1)

-EUV: -20% masks, -5% total steps (vs. 7) pic.twitter.com/325HwQEKug — witeken (@witeken) June 11, 2022

Nowy wyciek dotyczący procesorów Intel wykonywanych w nowych procesach technologicznych daje nadzieję na gigantyczną poprawę wydajności energetycznej kolejnych układów tego producenta. Proces Intel 4 ma pozwolić osiągnąć nawet 20 procent wyższe taktowanie przy identycznym poborze energii jak w przypadku procesu Intel 7. W praktyce oznacza to, że przekroczenie bariery taktowania na poziomie 6 GHz stanie się możliwe.Użytkownik Twittera o pseudonimie witeken ujawnił kilka slajdów z nadchodzącej prezentacji Intela na sympozjum IEEE VLSI 2022. Slajdy szczegółowo obrazują nowy procesu technologiczny Intel 4 i wspominają nieujawniony jeszcze procesor Intel Meteor Lake-P. Układy Meteor Lake 14. generacji mają zadebiutować pod koniec 2023 roku, po debiucie układów Raptor Lake w tym roku.Intel 4 ma podobno szeroko wykorzystywać litografię EUV. Producent czipów twierdzi również, że może osiągnąć prawie dwukrotnie większe skalowanie obszaru biblioteki o wysokiej wydajności w porównaniu z procesem Intel 7 używanym w obecnych procesorach Alder Lake.Intel 4 ma być kompatybilny z technologiami EMIB i Foveros, przy czym ta ostatnia będzie używana w Meteor Lake. Intel dąży do co najmniej o 20 procent wyższych częstotliwości taktowania przy takim samym zużyciu energii jak w przypadku Intel 7, co może zwiastować częstotliwość pracy na poziomie nawet 6 GHz w przypadku najwydajniejszych konstrukcji.Jedna z grafik zaprezentowanych powyżej prezentuje najprawdopodobniej mobilny czip Intel Meteor Lake-P 14. generacji. Wyposażony w 6 rdzeni P (performance) i 8 rdzeni E (efficency) wykorzystuje proces Intel 4. Plotki sugerują, że procesory desktopowe będą wymagały nowego gniazda LGA 1851, a nie LGA 2551.Cóż, nie możemy się doczekać tego, co przyniesie przyszłość.Źródło: Anandtech , twitter