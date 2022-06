Jaka płyta główna do gier jest najlepszą opcją? Na co zwrócić uwagę, wybierając dobrą płytę główną do gier? Na jakiego producenta płyt głównych warto się zdecydować? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury już teraz.





Jaka płyta główna do gier? Płyty główne – jakiego producenta wybrać? Jak dobrać płytę główną?



Jeśli chodzi o płyty główne, na rynku aktualnie można znaleźć zarówno standardowe rozwiązania, jak i wydajniejsze elementy dedykowane graczom. Na co zwrócić uwagę, kupując płytę główną do gier? Jakiego producenta płyt głównych wybrać? Gdzie znaleźć płyty główne w atrakcyjnych cenach? Podpowiadamy z dzisiejszym wpisie.





Jaka płyta główna do gier?



Jaką płytę główną do gier warto wybrać? Jeśli szukasz sprawdzonych i wydajnych rozwiązań, koniecznie zwróć uwagę na dostępne w ofercie https://www.euro.com.pl/plyty-glowne.bhtml warianty. Asortyment obejmuje nie tylko produkty z najwyższej półki, ale także te ze średniej czy tanie płyty główne. Wybór optymalnej opcji uzależniony jest od Twoich potrzeb. Aby mieć pewność, że kupisz odpowiednią dla siebie płytę główną, sprawdź najpierw, jakie parametry elementów tego rodzaju należy wziąć pod uwagę.





Do czego w ogóle służy płyta główna? Otóż element ten jest niezbędną częścią komputera, gdyż odpowiada przede wszystkim za komunikację podzespołów oraz akcesoriów. Lista ta obejmuje nie tylko procesor, kartę graficzną czy pamięć RAM, ale także słuchawki, drukarki czy pendrive.





Każda płyta główna do gier musi mieć przede wszystkim wejście M.2, które służy do szybkiego podłączania dysku SSD. Ponadto powinna zawierać dodatkową ilość złączy PCI-Express. To do nich będziesz mógł podłączyć – na przykład – droższą i tym samym lepszą kartę graficzną. Warto decydować się oczywiście na takie płyty główne, które umożliwiają obsługę większej ilości, jeśli chodzi o pamięć RAM. Do gier poleca się także rozwiązania pozwalające na dokładanie dodatkowych kości. Zwróć również szczególną uwagę na modele wyposażone w dobre chipsety.





Płyty główne – jakiego producenta wybrać?



Zastanawiasz się, jakiego producenta płyt głównych wybrać? Aktualnie sporą popularnością cieszą się rozwiązania proponowane przez markę Asus, które w atrakcyjnych cenach znajdziesz tutaj: https://www.euro.com.pl/plyty-glowne,_Asus.bhtml. Podstawowa oferta obejmuje specjalne płyty główne dla graczy – zarówno rozwiązania ze średniej, jak i wysokiej półki. Wielu gamerów często wybiera także płyty główne marki MSI. Głównie z tego powodu, że firma ta specjalizuje się wręcz w projektowaniu i produkowaniu typowych urządzeń dla graczy. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na płyty główne od ASRock. W ofercie na stronie https://www.euro.com.pl/plyty-glowne,_ASrock.bhtml znajdziesz wydajne produkty, które uważa się za jedne z najlepszych podzespołów.





Zanim jednak zdecydujesz się na konkretną markę, koniecznie sprawdź, na jakie parametry należy zwrócić uwagę, szukając dla siebie najlepszego rozwiązania. Szczegóły na ten temat znajdziesz w dalszej części niniejszego artykułu.





Jak dobrać płytę główną?



Kupując płytę główną, musisz w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów. Przede wszystkim na przeznaczenie, chipset, obsługiwaną pamięć, format oraz złącza. W przypadku przeznaczenia istotne jest, jaki procesor planujesz również kupić. A zatem płyta musi być zgodna z wybranym przez Ciebie procesorem. Aktualnie na rynku dostępne są płyty główne pod procesor Intel i AMD. Oprócz tego ważne jest wybranie optymalnego gniazda wspierającego konkretną generację procesorów.





Wspomniany chipset jest podstawową częścią płyty głównej. To ten element łączy procesor z peryferyjnymi urządzeniami i tym samym ma ogromny wpływ na ostateczną funkcjonalność komputera. Jeśli chodzi o porty i złącza, ważne są pod kątem ewentualnego rozbudowywania komputera. Sprawdź liczbę banków pamięci RAM, gdyż to od tej ilości zależy, czy będziesz mógł dokupić więcej kości.





Pamiętaj również o tym, aby wybrać odpowiedni rozmiar płyty głównej. Do najpopularniejszych zalicza się ATX, mATX, mini-ITX, E-ATX czy XL ATX. W większości przypadków mieszczą się rozwiązania ATX, w kompaktowych obudowach natomiast konieczne może być zamontowanie modelu mini-ITX czy – chociaż – mATX.





W razie wątpliwości, czy na płycie głównej da się zamontować jeden z nowszych procesorów Intel Core lub czy można przeprowadzić podkręcanie procesora, zawsze warto skontaktować się ze sprzedawcą lub poszukać informacji w sieci. Podobnie jest w przypadku procesorów AMD. Wybierając jednak polecane modele płyt głównych można cieszyć się lepszą jakością i bardziej niezawodnym sprzętem. Wówczas nawet tania płyta główna może spokojnie spełnić wszystkie oczekiwania klienta. Warto pamiętać, że dobra płyta główna to uzasadniony wydatek, ponieważ będzie się z niej korzystało przez wiele lat. Warto więc zadbać o to, aby była to najlepsza płyta główna, na jaką można sobie w danym momencie pozwolić. Polecane płyty główne z powyższych propozycji z pewnością ułatwią zakupy mniej doświadczonym klientom.



Materiał zewnętrzny