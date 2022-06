Bestsellery z Shopee. 15 przydatnych gadżetów za mniej niż 30 złotych

Polecane gadżety z Shopee.

W drugim artykule z serii polecanych gadżetów z Shopee przyglądamy się najlepiej sprzedającym się propozycjom w cenie do 30 złotych, ale... robimy jeden wyjątek dla urządzenia, które może przydać się w wielu polskich gospodarstwach.



Co kupić na Shopee? Jakie fajne rzeczy można znaleźć na Shopee? W dzisiejszym wpisie przygotowaliśmy piętnaście propozycji gadżetów za cenę niższą niż 30 złotych. Uwaga: wiele produktów jest wysyłanych błyskawicznie z Polski, a wszystkie objęte są darmową dostawą. Ceny wszystkich możecie dodatkowo obniżyć za pomocą kuponów dostępnych na stronie Shopee.

1. Solarne lampki zewnętrzne, wodoodporne

2. Wentylator biurkowy na USB

3. Baterie alkaliczne AA - 10 sztuk

4. Baterie alkaliczne AAA - 10 sztuk

5. Waga jubilerska 200 g / 0,01 g i baterie w zestawie

6. Inteligentna waga łazienkowa z Bluetooth

7. Słuchawki bezprzewodowe TWS z etui ładującym

8. Młynek elektryczny do pieprzu, soli, przypraw

9. Taśma izolacyjna czarna Yato YT-8152

10. Magiczna gąbka K2 do usuwania zabrudzeń bez detergentów

11. Kaczki z kaskiem i śmigłem - przebój sprzedaży

12. Uchwyt na kubek do montażu na kratce wentylacyjnej w samochodzie

13. Oświetlenie ambientowe do auta - listwy LED od 1 do 5 metrów długości

14. Niedrogi mini tripod na telefon z funkcją selfie sticka

15. Tani dekoder DVB-T2 - tuner naziemnej telewizji cyfrowej HEVC H.265

Dajcie znać w komentarzach, jeżeli woleliście nasz wcześniejszy cykl polecanych gadżetów z AliExpress.Marzy Ci się piękny, oświetlony balkon w mieszkaniu lub weranda przed domem? Wystarczy dosłownie 10 złotych, by stać się posiadaczem naprawdę ładnie prezentujących się po zmroku wodoodpornych lampek solarnych.Za oknem coraz cieplej. Wiecie doskonale co to oznacza: konieczność walki z upałem także we wnętrzach mieszkań. Jeżeli dużo czasu spędzasz przed swoim komputerem zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że jego okolice to na ogół najcieplejsze miejsce w domu. Wentylator na USB za 15 złotych da Ci nieco ochłody.Przeważnie o braku baterii w domu przypominamy sobie wtedy, gdy te akurat postanowią rozładować się w którymś z urządzeń, na przykład w pilocie do telewizora. Spraw sobie niedrogi zestaw dziesięciu baterii alkaicznych AA, które zapewne starczą Ci na dłuższy czas.Jeśli masz już baterie AA, to być może przydadzą Ci się również alkaiczne baterie AAA? Zestaw dziesięciu sztuk baterii everActive kosztuje tyle samo co zestaw "większych paluszków".Elektroniczna waga jubilerska o wysokiej precyzji może przydać się majsterkowiczom w wielu sytuacjach, ale sprawdzi się nawet w zastosowaniach kuchennych. Stopień dokładności wynosi tu aż 0,01 g. Nie zabrakło funkcji tarowania. Dwie baterie AAA znajdują się w zestawie.Nadchodzą wakacje, a to oznacza, że niektórzy będą chcieli zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Żeby nie było, jestem w gronie tych osób. Podstawowa waga łazienkowa z funkcją Bluetooth za 30 złotych wygląda dobrze i doskonale spełnia swoje zadanie.Dokanałowe słuchawki bezprzewodowe typu TWS za 15 złotych? Cudów się nie spodziewajcie, ale to ciekawa propozycja na zapasowy sprzęt na czarną godzinę lub po prostu taki, który zabierzecie bez zawahania na plażę, w góry albo inne miejsce, gdzie droższe słuchawki mogłyby się zgubić lub uszkodzić.Przyprawy smakują najlepiej, gdy są mielone tuż przed doprawieniem potrawy. Serio, spraw sobie młynek za 19 złotych i zacznij od ucierania w nim pieprzu - odkryjesz jego smak na nowo.Taśma izolacyjna. Must have w każdym domu. Naprawisz za jej pomocą połowę uszkodzonych sprzętów. Drugą połowę wprawisz w działanie dzięki WD-40.Czy magiczne gąbki naprawdę działają? Przyznaję to z lekkim zdumieniem, ale... tak. Można nimi czyścić naprawdę wiele powierzchni bez konieczności sięgania po detergenty. Jedna magiczna gąbka K2 to wydatek zaledwie 1,68 złotych. Są wysyłane za darmo z Polski.Widziałem gdzieś w sieci, że cała masa osób pytała o to, gdzie można kupić charakterystyczne żółte kaczuszki w przeróżnych nakryciach głowy. Oryginalne zapewne tylko w licencjonowanych sklepach z żółtymi kaczuszkami. Te tańsze znajdziecie na Shopee. Da się zamocować je w samochodzie lub na kierownicy roweru.Zazwyczaj proponowaliśmy Wam zakup grawitacyjnych uchwytów samochodowych, mocowanych na kratki wentylacyjne w samochodzie. Tym razem proponujemy takie same uchwyty na... kubki. Są zaskakująco wygodne.Marzysz o ambientowym oświetleniu w swoim Polonezie Caro? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dorzucić je za pomocą tych oto listw LED-owych z Shopee. Okej, nie wiem czy podpasują akurat do poczciwego "Poldka", ale można je zamocować pomiędzy elementami tapicerki większości samochodów.Idą wakacje. Jeśli nie masz jeszcze selfie sticka i tripoda, to masz ostatnią okazję, by kupić je już teraz, w niskiej cenie.Dobra, zrobiłem wyjątek. Ten gadżet kosztuje więcej niż 30 złotych, ale wiem, że wciąż wiele domów w Polsce nie ma jeszcze dekodera DVB-T. Jeśli nie chcesz być skazany wyłącznie na TVP, a nie masz telewizora lub dekodera DVB-T2 , to w tym miejscu nabędziesz odpowiedni sprzęt w niskiej cenie.Jeżeli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: