Możesz dzisiaj kupić w Orange fajnego średniaka za rozsądne pieniądze

Odnowione smartfony taniej

Trzy ciekawe średniaki w dobrych cenach

– w cenie 1599 zł (taniej o 320 zł), możliwość płatności w ratach - 79,95 zł miesięcznie przez 20 miesięcy; OPPO Reno5 Lite – w cenie 699 zł (taniej o 220 zł), możliwość płatności w ratach - 34,95 zł miesięcznie przez 20 miesięcy.

Jeśli chcecie kupić smartfon i zaoszczędzić przy tym kilka stówek, a niekoniecznie jesteście zainteresowani modelem flagowym, a bardziej średniakiem, to niewykluczone, że zainteresuje Was oferta sieci Orange. Operator proponuje bowiem trzy odnowione smartfony w obniżonej cenie. Jest to oferta ograniczona czasowo i ilościowo.Już dzisiaj i tylko dzisiaj (12/06/2002) w sklepie internetowym Orange Polska czekają na Was trzy interesujące smartfony w obniżonych cenach. Są to modele odnowione, a zatem poddawane gruntownej renowacji i doprowadzane do stanu “jak nowy”. Do wyboru są następujące modele:Nie da się ukryć, że ceny są dość przystępne, a Samsung Galaxy S20 FE 5G , który pomimo swojego stażu na tynku nadal ma sporo dobrego do zaoferowania, zwłaszcza w cenie średniaka. Jego mocnym akcentem jest nie tylko wyświetlacz typu Super AMOLED o odświeżaniu 120Hz, ale również teleobiektyw umożliwiający wykonanie fotografii z 3-krotnym zbliżeniem optycznym. Do tego jeszcze całkiem dobrze się prezentuje. Sprawdzi się w rękach zarówno młodych użytkowników, jak i starszych.Obojętnym nie można pozostać jednak na Xiaomi Mi 11 Lite 5G , gdyż to gwiazda średniej półki z ubiegłego roku. Model ten charakteryzuje się niezwykle przyjemnym dla oka designem i bardzo smukłą i lekką konstrukcją (6,81 mm, 159 gramów). Do tego dochodzą jeszcze odpowiednio wydajne podzespoły, gwarantujące należytą kulturę pracy, nawet pod większym obciążeniem. Docenić trzeba również wysokiej klasy wyświetlacz OLED, bardzo dobre głośniki stereo, a także kompletne zaplecze komunikacyjne.I choć OPPO Reno5 Lite wypada najmniej atrakcyjnie, przy powyższych modelach, to jednak nie można powiedzieć o nim niczego złego, zwłaszcza za raptem siedem stówek. W tym przedziale cenowym ciężko będzie znaleźć smartfon bardziej kompletny. To co sprawia, że jego zakup jest opłacalny, to przede wszystkim wsparcie dla sieci nowej generacji 5G, jak również rozbudowany i przyjemny dla oka interfejs. Smartfon ma również całkiem wydajny układ SoC występujący w połączeniu z ponadprzeciętną ilością pamięci RAM, który zapewni całkiem przyjemne odczucia podczas użytkowania. OPPO Reno5 Lite oferuje również szybkie ładowanie VOOC 4.0 o mocy 30 W i akumulator o pojemności 4310 mAh.Jak zatem sami widzicie, każdy ze smartfonów w ofercie outletowej jest wart rozważenia zakupu.Źródło: Orange / fot. tyt. Orange