HTC powraca do flagowych smartfonów? Tajemniczy projekt telefonu z Viverse

Niegdyś zapoczątkowali smartfony na Androidzie i przez lata byli wyjątkowo popularni, a także innowacyjni. Obecnie smartfony Tajwańczyków z HTC co prawda zupełnie nie zniknęły, ale są tylko małym dodatkiem do działu VR tej firmy. Premier nowych telefonów jest bardzo mało (w tym roku chyba nie odbyła się jeszcze ani jedna) i ograniczają się do niższych modeli. Brak jakichkolwiek flagowych sprzętów.



Zapowiedź smartfonu HTC z Viverse - najpewniej będzie to wysokopółkowy sprzęt

Jednak powinno się to zmienić już 28 czerwca tego roku. Więc za około dwa i pół tygodnia. Wtedy HTC ma zaprezentować swój nowy projekt powiązany z Viverse. Teoretycznie nie powiedziano nic bardziej szczegółowego wprost, ale grafiki będące teaserami z profili społecznościowych HTC, prezentują efekt wielokrotnie odbijającej się ramki telefonu komórkowego, logo Viverse oraz datę 28 czerwca 2022 roku (wtorek).



Log in to the Future

2022.06.28#HTC #VIVERSE #Seeyousoon#Createmymetaverselife pic.twitter.com/YwiE3B0r9U — HTC (@htc) June 9, 2022

Viverse jest odpowiednikiem Metaverse, ale propagowanym przez HTC. Za to obecność kształtu telefonu jest bezsprzeczna. Widać chociażby przyciski regulacji głośności na prawej krawędzi i o dziwo gniazdo minijack na górnej. Po lewej również znajdziemy w wyższej partii obudowy jakieś wcięcie, ale ciężko powiedzieć za co może odpowiadać - kolejne przyciski lub może coś zupełnie innego.



W końcu po czterech latach HTC pokaże flagowy model telefonu komórkowego

Tak czy inaczej, po wielu wcześniejszych zagranicznych nieoficjalnych doniesieniach, można być niemalże pewnym, że HTC wprowadzi pierwszy od lat flagowy smartfon (o wiele mniej prawdopodobne jest, aby zapowiedź dotyczyła średniopółkowego czy bardziej budżetowego sprzętu). Ostatnim tego typu projektem był HTC U12+ z 2018 roku. Tak, już od 4 lat Tajwańczycy nie pokazali nic konkurującego z innymi producentami flagowych telefonów. Jedynie kolejne modele z linii Desire, które były mniej lub bardziej budżetowe. Pewnym nieco wyższym smartfonem był co najwyżej HTC U20 5G z 2020 roku, ale wciąż nie można nazwać go flagowcem i oficjalnie został wprowadzony do sprzedaży tylko w Azji.





Pokaz odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.