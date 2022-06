Weź udział w konkursie. Możesz wygrać Huawei Mate Xs 2 i inne nagrody

Nie przegap okazji.

Konkurs na Huawei.pl

Już dawno nie słyszeliśmy o konkursie z tak atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi dla miłośników nowych technologii. Firma Huawei na swoim oficjalnym sklepie huawei.pl uruchomiła właśnie zabawę, w której wygrać można laptopy, monitory, słuchawki oraz kupony zniżkowe na komputery MateBook. Najcenniejszą z nagród jest składany smartfon Huawei Mate Xs 2.Promocja na stronie huawei.pl będzie aktywna do 23 czerwca, do godziny 14:00. Aby wziąć udział w realizacji należy zapisać się do newslettera Huawei, a następnie wykazać się kreatywnością, odpowiadając w pomysłowy sposób na pytanie konkursowe.Zgłoszenia przyjmowane są w trzech terminach - od 9 do 13 czerwca, od 14 do 17 czerwca oraz od 18 do 23 czerwca. Wybrane zostanie dwanaście najlepszych odpowiedzi, po cztery w każdej rundzie. Nagrody różnią się pomiędzy poszczególnymi rundami. Są nimi:W pierwszej rundzie (9-13 czerwca) nagrodami są:Huawei MateBook D 15 2021 z Windows 11 Home/AMD Ryzen 5 5500U/8GB/512GB SSD,Huawei MateView GT 27",Huawei Freebuds Lipstick,kupon o wartości 300 zł, który można przeznaczyć wyłącznie na laptopy z serii Huawei MateBook D.W drugiej rundzie (14-17 czerwca) na zwycięzców czekają:Huawei MateBook 14s 2021 / 14” / i5 UMA / DDR4 16GB / SSD 512GB / Space Grey / Windows10 Home,Huawei Watch 3 Pro Elite w kolorze Titanium Grey,Huawei Freebuds Lipstick,kupon o wartości 300 zł, który można przeznaczyć wyłącznie na laptopy z serii Huawei MateBook D.W ostatniej części konkursu (18-23 czerwca, do godz. 14:00) nagrodami będą:niezwykły, składany telefon Huawei Mate Xs 2, o wartości blisko 8000 zł,Huawei MateBook 14s 2021 / 14” / i5 UMA / DDR4 16GB / SSD 512GB / Space Grey / Windows 10 Home,monitor Huawei MateView GT 27",kupon o wartości 300 zł, który można przeznaczyć wyłącznie na laptopy z serii Huawei MateBook D.Konkurs potrwa do 23 czerwca, kiedy to zaprezentowany zostanie nowy Huawei Mate Xs 2 i najnowszy laptop Huawei MateBook D16.Źródło: Huawei.pl