Xiaomi obniża ceny smartfonów w Polsce

Promocja potrwa kilka dni.

Smartfony Xiaomi Redmi w niższych cenach

Redmi Note 11 64 GB - Star Blue - 999 złotych (zamiast 1049 złotych)

- Star Blue - (zamiast 1049 złotych) Redmi Note 11 128 GB - Star Blue - 1099 złotych (zamiast 1149 złotych)

- Star Blue - (zamiast 1149 złotych) Redmi Note 11 6/128 GB - Star Blue - 1199 złotych (zamiast 1249 złotych)

- Star Blue - (zamiast 1249 złotych) Redmi Note 10 Pro 64 GB - Gradient Bronze, Nebula Purple - 1399 złotych (zamiast 1499 złotych)

- Gradient Bronze, Nebula Purple - (zamiast 1499 złotych) Redmi Note 10 Pro 128 GB - Gradient Bronze, Nebula Purple - 1499 złotych (zamiast 1599 złotych)



Xiaomi Redmi Note 11. | Źródło: Instalki.pl Xiaomi Redmi Note 11. | Źródło: Instalki.pl

Kilka dni temu pisaliśmy o promocji na smartfony Motorola . Nie jest to jednak jedyny producent, który obniża ceny swoich popularnych telefonów w obliczu nadchodzących wakacji. Podobną wyprzedaż zorganizowała firma Xiaomi, która aż do 16 czerwca przeceniła smartfony z serii Redmi. Jest w czym wybierać.Kolorowe lato, kolorowe promocje - takim hasłem swoją nową wyprzedaż smartfonów reklamuje Xiaomi. Od 10 do 16 czerwca bieżącego roku za mniejsze pieniądze kupicie wybrane telefony z serii Redmi Note. Promocja obowiązuje w firmowych salonach Xiaomi Store, internetowym mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl, a także sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-kom.Przecenione smartfony to:Producent zastrzega, że dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może być odmienna, a liczba smartfonów w promocji jest ograniczona. Co ważne, w niższych cenach sprzedawane są wyłącznie smartfony w wymienionych wyżej kolorach.Źródło: Xiaomi