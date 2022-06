Planujesz zakup telewizora? Lepiej nie zwlekaj

Później zapłacisz jeszcze więcej.

Miało być El Dorado dla producentów telewizorów

Telewizory tanieją, telewizory drożeją

"Niestety, nie mam też dobrych informacji: dopóki ta sytuacja się nie zmieni, ceny elektroniki będą rosły. Zatem, jeśli ktoś rozważa zakup teraz nowego sprzętu elektronicznego to powinien jak najszybciej finalizować decyzję. Przy każdej nowej dostawie partii jest duże prawdopodobieństwo, że ten sam model urządzenia może kosztować więcej"

Słodko-gorzkie wiadomości napływają do nas z wypowiedzi prezesa Związku Cyfrowa Polska udzielonej serwisowi wirtualnemedia.pl. Michał Kanownik komentuje przyczynę rosnących cen nowych telewizorów, podając jednocześnie powody takiego stanu rzeczy. Osłodą są pozytywne informacje dotyczące starszych modeli urządzeń. Telewizory z 2021 roku mocno tanieją, w zupełnym oderwaniu od trendu towarzyszącego najnowszym odbiornikom. Ostrzegaliśmy Was przed tym w kwietniu, a teraz mamy kolejne potwierdzenie tych informacji.Od początku roku w Polsce sprzedano 700 tysięcy nowych telewizorów, co jest wynikiem o 60 tysięcy wyższym niż w 2021 roku. Producenci elektroniki liczyli jednak o rezultat o 200 tysięcy sztuk lepszy od założonego. Szef sprzedaży i marketingu firmy Samsung Polska na Konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w Zakopanem nie krył rozczarowania tym stanem rzeczy. Mówił, że branża odczuwa mocny niedosyt.Producenci telewizorów spodziewali się gigantycznego wzrostu sprzedaży w związku ze zmianą standardu nadawania cyfrowej telewizji naziemnej na DVB-T2/HEVC . Według komunikatów z ubiegłego roku nawet 2,27 mln gospodarstw domowych w Polsce nie było gotowe na porzucenie standardu DVB-T i musiało kupić nowy dekoder lub telewizor, aby dalej odbierać telewizję. Sprzedaż urządzeń miały stymulować rządowe bony w wysokości 100 złotych na dekoder i 250 złotych na telewizor . Politycy szybko zaczęli jednak straszyć Polaków karami związanymi z zakupem... zbyt drogich urządzeń.Analiza rynku pokazuje, że nawet o kilkaset złotych potaniały telewizory z mniej popularnymi systemami operacyjnymi, na przykład Philipsy z Saphi. Spore spadki zaliczyły wybrane modele z niższych półek cenowych z WebOS, na którym nadal nie są dostępne wszystkie aplikacje, w tym Canal+ Online . Spadek wartości zaliczają pojedyncze urządzenia nie obsługujące rozdzielczości 4K.Drożeją telewizory Xiaomi. Model Xiaomi Mi TV P1 podrożał o około... 400 złotych. To niemały wzrost przy cenie wynoszącej obecnie 1899 złotych. Podrożały też wybrane odbiorniki Samsunga i Sony - każdorazowo nawet o 25 procent. Droższe są również modele na rok 2022. 75-calowy Sony X95J oferowano w 2021 roku za 13499 złotych. Jego następca kosztuje już 19499 złotych. To aż o 44 procent więcej.Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska przyczyn dopatruje się nie tylko w inflacji, ale też problemów z łańcuchami dostaw i przestojami produkcyjnymi. Wyższa cena półproduktów takich jak procesory i wyświetlacz również nie pozostają bez znaczenia.- konkluduje Kanownik.Nie tylko rynek motoryzacyjny stoi na głowie. Dobrze, że chociaż karty graficzne tanieją ...Źródło: wirtualnemedia.pl