Huawei zamyka punkty sprzedaży w Rosji

Zamknięte mają zostać wszystkie placówki.

Huawei zmaga się z naprawdę ciężkim rokiem. Wszystko zaczęło się w marcu, kiedy to brytyjski tablod opublikował artykuł na temat rzekomej współpracy firmy z rosyjskim rządem. Artykuł ten szybko usunięto, oskarżenia nie potwierdziły się, Huawei odciął się od nich zdawkowym komunikatem , a wszystko to wystarczyło do tego, aby ruszyła lawina. Współpracę z Huawei zerwał Robert Lewandowski , a internauci nie pozostawili na firmie suchej nitki. W połowie kwietnia okazało się, że Huawei... wstrzymał przyjmowanie zamówień w Rosji, a pracowników wysłano na urlop. Teraz wiadomo już dlaczego. Producent bez większego rozgłosu wygasza działalność w tym kraju.Rosyjskie media, w tym agencja RIA Novosti oraz portal svpressa.ru informują, iż Huawei zaprzestaje działalności w kraju. Pierwszy ze sklepów Huawei w Moskwie przestał działać już 28 lutego, niedługo po agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Od tamtego czasy zamknięto kolejne placówki w Nowokuźniecku, Ufie i Rostowie nad Donem. W Rosji działa jeszcze 15 sklepów, ale i te mogą zostać zamknięte.

Huawei Mate 40 Pro. | Źródło: Instalki.plRIA Novosti powołując się na swoje źródła w Huawei podaje, że sklepy są zamykane ze względu na mizerną dostępność produktów w magazynach. Co więcej, popyt na smartfony z Rosji... spadł. Jest to wynik gwałtownego wzrostu ich cen, rosnącej inflacji, biedy oraz chęci do oszczędzania pieniędzy przez Rosjan, zaniepokojonych dalszą sytuacją ekonomiczną swojego kraju.Rozmówca RIA Novosti zasugerował, że kolejne sklepy Huawei w Rosji zostaną zamknięte na przestrzeni następnych miesięcy.Rosyjskie źródła przypomniały tym samym, że Huawei i ZTE zostały ostatnio zbanowane w Kanadzie , co ma sugerować Rosjanom, że może i dobrze się dzieje...Źródło: svpressa.ru, RIA Novosti