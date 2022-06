Nowa marka smartfonów wchodzi do Polski. Chcą zagrozić Xiaomi

Infinix dedykuje swoje urządzenia mobilne głównie do tzw. pokolenia Z, łącząc modny styl z nowoczesną technologią. Wszystkie smartfony producenta mają unikalny, stylowy design i są dopasowane do trendów panujących wśród młodych ludzi na całym świecie. Smartfony od dawna pełnią rolę „centrum zarządzania światem” i aparatu fotograficznego, ale teraz kluczową rolę odgrywa komfort oglądania treści dostępnych w serwisach społecznościowych i na platformach streamingowych oraz grania w gry mobilne. Użytkownicy, zwłaszcza ci młodzi, szukają zatem coraz bardziej wydajnych i coraz lepiej zaprojektowanych urządzeń mobilnych. Ten trend zamierza wykorzystać w Polsce Infinix Mobile.

Infinix chce być jak Xiaomi i Realme

Ogromny sukces marki Realme w Polsce pokazuje, że wciąż jest miejsce na rynku smartfonów, a firma oferująca niedrogie i funkcjonalne urządzenia może przekonać do siebie klientów. Z podobnymi ambicjami do Polski wchodzi kolejny producent z Chin, o którym zapewne większość z Was nawet nie słyszała., producent smartfonów z Szanghaju działający już w 40. krajach świata, wkrótce zadebiutuje na rynkach polskim oraz czeskim. To kolejny etap ekspansji firmy, która kieruje swoją ofertę urządzeń mobilnych głównie do młodszego pokolenia. W latach 2019-2021 sprzedaż Infinix wzrosła aż o 157 proc., co pozycjonuje ją wśród najszybciej rozwijających się marek w branży telefonii komórkowej.- czytamy w komunikacie prasowym.Infinix należy do firmy Transsion Holdings, która pod swoimi skrzydłami ma również mniej znane w Europie markiCałkiem możliwe, że Infinix wprowadzi na nasz rynek najnowsze smartfony z serii NOTE 12. Najbardziej topowy modeloferuje kilka ciekawych rozwiązań, jak ładowanie 120W Hyper Charge, ekran Super Light AMOLED 120 Hz, kamerę 108MP i bazuje na systemie Android 12 z nakładką XOS.