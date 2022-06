Bezpieczna i niezakłócona praca na wakacjach. Sięgnij po te urządzenia

Samsung Galaxy S22 Ultra

Hama USB-C Power Pack 26800 mAh

ASUS ZenBook 14 OLED UX3402ZA

ASUS MB16AWP

Samsung S27A400UJUX

Netgear MR1100

Philips TAPH805BK/00 ANC

Eaton 5E 850i USB

Urządzenie wielofunkcyjne HP Ink Tank 315

Duży ekran, rysik w zestawie i łączność 5G czynią z niego wymarzony sprzęt do pracy dla wszystkich tych, którzy lubią podróżować na lekko, bez laptopa w torbie lub plecaku. Jeżeli pracujesz na smartfonie lub po prostu często używasz tego urządzenia w podróży, powinieneś nosić ze sobą powerbank.Nie wiem czy są jeszcze osoby, które nie mają powerbanka, ale uwagę na Hama USB-C Power Pack 26800 mAh powinni zwrócić nawet ci, którzy dysponują już takim akcesorium.To rozwiązanie ostateczne, z technologią PD oraz Thunderbolt 3 na pokładzie. Możesz za jego pomocą ładować nie tylko smartfony, ale nawet laptopy! Akcesorium rozpoznaje podłączone urządzenie i dopasowuje do niego moc ładowania, aby ładować jak najbardziej efektywnie. Za pomocą Hama USB-C Power Pack naładujesz nawet trzy urządzenia jednocześnie - umożliwią to dwa złącza USB-A i jedno USB-C. A skoro już wspomniałem o laptopach...Jeśli wolisz pracować na laptopie, sięgnij po notebooka ASUS ZenBook 14 OLED UX3402ZA . Wyposażony w 14-calowy ekran OLED o jasności aż 550 nitów i procesor Intel Core i5 12. generacji spełnia wyśrubowane wymagania certyfikacji Intel EVO. Będziesz mógł pracować na nim nawet w intensywnym słońcu na plaży (o ile naprawdę będziesz musiał). Olbrzymim atutem ASUS ZenBook 14 OLED UX3402ZA jest oferowany przezeń czas pracy na baterii. Sprzęt ważący zaledwie 1,35 kg oferuje długi czas działania na baterii po zmniejszeniu jasności wyświetlacza. W ciągu zaledwie 49 minut baterię doładujesz do poziomu aż 60 procent. Odporność na uszkodzenia mechaniczne urządzenia gwarantuje norma MIL-STD-810H.Kolejnym urządzeniem, które może okazać się niezastąpione podczas pracy zdalnej jest monitor. A co jeżeli można by zabrać go w podróż? Właśnie do tego typu zadań stworzono ASUS MB16AWP Mobilny monitor o przekątnej 15.6 cali i proporcjach obrazu 16:9 doskonale sprawdzi się, jak rozszerzenie ekranu smartfona lub małego laptopa. Urządzenie dysponuje złączem mini HDMI i USB Type-C, a zasilanie akumulatorowe 7800 mah zapewnia komfort użytkowania nawet w terenie.Z kolei jeżeli preferujesz pracę zdalną w domowym zaciszu przy biurku z filiżanką ulubionej kawy… postaw na większy format. 27-calowy monitor Samsung S27A400UJUX o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD) z matrycą IPS doskonale sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w domu.Warto zwrócić uwagę, że produkt obsługuje częstotliwość odświeżania 75 Hz, a w dodatku wspiera technologię FreeSync więc sprawdzi się również podczas okazjonalnego grania. Producenta trzeba pochwalić za mnogość portów i złącz. Do dyspozycji otrzymujemy 1 x DisplayPort, HDMI, gniazdo słuchawkowe, USB Type-C, 2 x USB 2.0 Type-B i 2 x USB 3.0.Bez względu na to czy korzystasz z laptopa czy smartfona, powinieneś zagwarantować sobie szybkie i stabilne połączenie z siecią. Biznesowy router mobilny Netgear MR1100 to sprzęt oferujący wszystko to, czego można wymagać od tego rodzaju urządzenia.Za jego pomocą łatwo udostępnisz Wi-Fi w standardzie 5 z rozwiązaniem 4x4 MIMO oraz 4-pasmową agregacją częstotliwości dla maksymalnie 20 urządzeń. Wbudowana bateria o pojemności 5040 mAh zagwarantuje długi czas działania. Po co zamieniać smartfon w mobilny hotspot i wyczerpywać jego baterię, skoro można skorzystać z lepszego, dedykowanego rozwiązania?Co powinno znaleźć się na obowiązkowym wakacyjnym wyposażeniu osoby pracującej w podróży? Oczywiście odpowiednie słuchawki. Wygodne, bezprzewodowe i pozwalające się odciąć od hałasu otoczenia. Jeżeli izolacja pasywna wystarczy, zerknij w stronę Logitech Zone Vibe 125 o czasie działania na baterii sięgającym 18 godzin. Potrzebujesz rozwiązania z aktywną redukcją szumów (ANC)? Zobacz, co oferują słuchawki Philips TAPH805BK/00 ANC . Obie konstrukcje zapewniają komfort tak potrzebny w czasie pracy, jak i... odpoczynku przy dźwiękach ulubionej muzyki.Osoby, które pozostaną w domu i preferują pracę na komputerze stacjonarnym mogą rozważyć zakup zasilacza awaryjnego. Ten zapewni im spokojną i niezakłóconą pracę przez cały sezon burzowy. Urządzenia takie jak Eaton 5E 850i USB oraz Eaton Ellipse ECO 1600 USB FR oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa podpiętym do nich urządzeniom oraz gwarancję podtrzymania pracy w razie awarii prądu.Wszyscy wiemy, że praca i nauka zdalna nie uwolni nas od dokumentów. Pomimo postępującej cyfryzacji niezbędnym elementem domowego biura jest drukarka. Warto jednak postawić na urządzenie o nieco bardziej rozbudowanych możliwościach. HP Ink Tank 315 ALL in One Printers to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie dokumentów.Co z tuszem i kosztami eksploatacji? Zastosowany system Ink Tank umożliwia komfortową wymianę atramentu bez ryzyka jego rozlania. Co ciekawe, pojemniki są przezroczyste więc w każdym momencie można sprawdzić poziom tuszu.Inne, podobne poradniki zakupowe znajdziecie na stronie Komputronik.pl . To dobre źródło informacji produktowych, ale też skarbnica lifehacków.Zestaw produktów, które przydadzą się podczas nadchodzących wakacji można kupić już za 3000 zł z opcją odroczonej płatności. Więcej rozwiązań dla małych firm można znaleźć pod tym adresem