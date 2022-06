W T-Mobile jest zacna promocja na Microsoft Surface Go 3 LTE. Zakup jednak poważnie przemyśl

Kup Surface Go 3 LTE z rabatem do 1500 zł

Surface Go 3 LTE w podstawowej wersji

Brak akcesoriów w zestawie

Aktualnie jest prawdopodobnie najlepszy moment, aby rozważyć zakup Microsoft Surface Go 3 LTE, a zatem tabletu firmy Microsoft z Windowsem na pokładzie, który przy wykorzystaniu dedykowanych akcesoriów może stać się solidnym narzędziem do pracy poza domem, a także jako propozycja dla ucznia.W ramach najnowszej akcji promocyjnej przygotowanej przez sieć T-Mobile zainteresowani mogą zakupić podstawowy wariant Microsoft Surface Go 3 LTE w cenie obniżonej o 1500 złotych w ofercie abonamentowej z nielimitowanym internetem 5G, w ratach 0%. Nie da się ukryć, że promocja jest zacna, gdyż trzeba będzie zapłacić 999 złotych zamiast 2499 złotych w 24 nieoprocentowanych ratach.Aby jednak obowiązywała powyższa cena promocyjna, należy wybrać ofertę dostępną w T-Mobile z nielimitowanym abonamentem 5G w taryfie „L Nielimitowana” z miesięcznbym zobowiązaniem w wysokości 80 zł. Jeśli jednak postawicie na plan taryfowy „M Nielimitowana (koszt miesięczny 60 zł): tablet wyniesie zaś 1099 zł.W ramach obu planów taryfowych operator oferuje nielimitowany dostęp do usług telekomunikacyjnych – połączeń, SMS-ów i MMS-ów. Dodatkowo oferują dostęp do internetu 5G bez limitu danych do zużycia. Różnica pomiędzy planami dotyczy szybkości transmisji danych, gdyż wariantu L z dostępu do sieci można korzystać w maksymalnej dostępnej prędkości, natomiast dla wersji M jest to maksymalnie 30 Mb/s.Jak wynika z informacji przekazanych przez operatora, kleintom przysługuje rabat na urządzenie w wysokości do 300 zł (w zależności od oferty). Do tego oba powyżej opisane abonamenty objęte są promocją, w ramach której do końca czerwca można dobrać drugi abonament lub usługę internetu światłowodowego za 0 zł nawet na rok.Oferta obowiązuje do 27 czerwca tego roku.Jeśli oferta jest dla Was kusząca, to jeszcze czas na kilka informacji na temat samego urządzenia. T-Mobile ma w swojej ofercie podstawowy wariant Surface Go 3 LTE, a zatem wyposażony w procesor Intel Pentium Gold 6500Y, współpracujący z 4GB pamięci RAM. Co bardzo istotne, dedykowana pamięć o wielkości 64GB jest typu eMMC 5.1. Jest to zatem najuboższy wariant, aczkolwiek ze wsparciem dla obsługi LTE (nanoSIM lub eSIM).Musicie wiedzieć, że przy takiej konfiguracji, ciężko będzie korzystać z doinstalowanego oprogramowani spoza sklepu z aplikacjami Microsoftu, gdyż po prostu mogą się nie zmieścić. To model bardziej nastawiony na pracę w chmurze, aczkolwiek wyposażono go w czytnik kart microSD.W tablecie postawiono na wysokiej klasy 10.5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 × 1280 pikseli zabezpieczony Corning Gorilla Glass 3. Panel PixelSense wspiera 10-punktowy dotyk i jest w proporcjach 3:2, co zdecydowanie podnosi komfort pracy z dokumentami i przeglądanie stron internetowych. Niceo gorzej natomiast ma się sprawą z konsumowaniem multimediów, gdyż w poziomie obecne są szerokie czarne pasy - mozna jednak do tego przywyknąćSurface Go 3 wyposażony został również w kamerę 1080p (5 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu), mikrofony studyjne, głośniki stereo z Dolby Audio.Na koniec jeszcze dodać muszę, że T-Mobile sprzedaje Surface Go 3 bez dedykowanych akcesoriów, a zatem pióra Surface Pen, myszki i Surface Go Type Cover, czyli dedykowanej klawiatury. Nie są to akcesoria tanie, a zatem warto zastanowić się, czy faktycznie będzie Was na nie stać, bo bez nich nie wykorzystacie potencjału tego sprzętu.Do tego jeszcze sama wydajność tabletu jest bardzo podstawowa, a zatem może okazać się, że nie potrzebujesz tego urządzenia.Źródło: T-Mobile / fot. tyt. T-Mobile i Microsoft