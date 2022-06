INNO3D GeForce RTX 3080 12 GB iChill X4 to karta graficzna z nietypowym chłodzeniem

Propozycja dla wymagających graczy.

NVIDIA GeForce RTX 3080 to godny następca układu GeForce RTX 2080 Ti. Wyposażony w dostatecznie dużą ilość pamięci VRAM, by zapewnić superpłynną rozgrywkę w rozdzielczości 1440p, jest rozchwytywany przez najbardziej wymagających graczy. W polskich sklepach pojawiła się nowa propozycja w postaci INNO3D GeForce RTX 3080 12 GB iChill X4. Układ ten charakteryzuje się nietuzinkowym układem chłodzenia.NVIDIA GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 19 Gb/s bazuje na architekturze Ampere. Układ wykorzystuje 8960 jednostek CUDA, rdzenie RT drugiej generacji i rdzenie Tensor trzeciej generacji. GeForce RTX 3080 iChill X4 autorstwa INNO3D cechuje się nietypowym, trzyslotowym chłodzeniem z aż... czterema wentylatorami.Trzy wentylatory mają średnicę 90 mm i umieszczone zostały bezpośrednio nad radiatorem. Czwarty wentylator o średnicy 45 mm chłodzi sekcję MOSFET, dodatkowo redukując temperatury i zwiększając wydajność konstrukcji. Urządzenie jest sztywniejsze dzięki obecności backplate'a na odwrocie karty.

Źródło: INNO3DINNO3D GeForce RTX 3080 12 GB iChill X4 pracuje z taktowaniem 1260 MHz, w trybie Boost przyspieszając do częstotliwości 1755 MHz - to więcej o 45 MHz od układu referencyjnego.Dodatkowym atutem jest tu programowalne oświetlenie RGB. Wbudowany kontroler obsługuje podświetlenia Aura Sync, Mystic Light i RGB Fusion, dzięki czemu wygląd karty graficznej można zsynchronizować z resztą podzespołów.Źródło: INNO3DKarta graficzna INNO3D GeForce RTX 3080 12 GB iChill X4 zasilana za pośrednictwem dwóch wtyczek 8-pin wyposażona jest w trzy gniazda DisplayPort 1.4a i jedno HDMI 2.1. Jej długość to 300 mm x 135 mm.Cena INNO3D GeForce RTX 3080 12 GB iChill X4 wynosi ok. 6639 złotych.Źródło: INNO3D