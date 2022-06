Wkrótce w sklepach realme GT Neo 3 z ładowaniem 150 W i GT Neo 3T z Dragon Ball Z

Wciąż mocno rozwijająca się i zyskująca w dużym tempie kolejnych klientów marka realme zaprezentowała dziś w Polsce dwa nowe samartfony (a nawet trzy, jeden otrzymał dodatkowo specjalną edycję) i odświeżony model słuchawek. Bezsprzecznie gwiazdą pokazu był realme GT Neo 3 z wyjątkowo szybkim ładowaniem pozwalającym napełnić baterię do połowy w kilka minut.



Ultraszybkie ładowanie z realme GT Neo 3 i specjalna oferta ze słuchawkami w gratisie

Smartfon swoim wyglądem nawiązuje do samochodów wyścigowych (wersje z białymi paskami), choć będzie też można wybrać tradycyjne kolory. Za jego wydajność odpowiada może nie dosłownie najwydajniejszy, ale wciąż celujący w szeroko rozumiany segment tegorocznej najwyższej półki ośmiordzeniowy chip MediaTek Dimensity 8100 5G. Wspiera go 12 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Ekran OLED o przekątnej 6,7 cala ma rozdzielczość full HD+ i szybkie odświeżanie na poziomie 120 Hz.





Dwie najbardziej sportowe wersje kolorystyczne realme GT Neo 3 / Foto: własne



Pod kątem aparatów dostaliśmy główną matrycę Sony IMX 766 o rozdzielczości 50 mpx, a także ultraszerokokątną 8 mpx i makro 2 mpx. Jednak jego największym atutem jest wyjątkowo szybkie ładowanie UltraDart 150 W. Pozwala na napełnienie ogniwa do 50 proc. zaledwie w 5 minut. Jeśli martwicie się o kondycje akumulatora, to realme zapewnia, że ma wszystkie zabezpieczenia (a nawet certyfikat TUV Rheinland) oraz specjalny układ sterowania zasilaniem. Według wewnętrznych testów akumulator nie powinien stracić efektywnej pojemności do poziomu poniżej 80 proc. nawet po 1600 pełnych cykli ładowania.



realme GT Neo 3 naładujecie do wysokiego poziomu ogniwa nawet przez kilka minut / Foto: własne



Jego regularna cena od 17 czerwca będzie wynosić 3299 złotych, ale w dniach 15 i 16 czerwca będzie go można nabyć w specjalnej ofercie za 2999 złotych. Dodatkowo od 8 do 15 czerwca zostanie wprowadzony do oferty T-Mobile w zestawie z limitowaną edycją słuchawek realme Buds Air 3, której stylistyka również nawiązuje do samochodów wyścigowych. Poza niebieską obudową widać na niej typowe dwa białe paski jak w szybkich sportowych autach. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem, to koniecznie przeczytajcie naszą recenzję realme GT Neo 3 150W (link poniżej).



Sprawdź naszą premierową recenzję realme GT Neo 3 150W



słuchawki realme Buds Air 3 Special Edition / Foto: realme



Smartfon realme GT Neo 3T w dwóch wersjach, także specjalnej dla fanów Dragon Ball Z

Jeśli cenicie wciąż niezłe osiągi przy nieco niższej cenie, to bardziej zainteresuje was realme GT Neo 3T i jego specjalne wersja realme GT Neo 3T Dragon Ball Z. Pod maską znajdziemy zeszłoroczny model flagowego (ale tak, o jedno oczko niższy niż absolutny top Qualcomma z 2021 roku) procesora Qualcomm Snapdragon 870 5G i 8 GB RAM oraz zależnie od wersji 128 GB (zwykła) lub 256 GB (Dragon Ball Z) przestrzeni na dane. Ekran jest bardzo podobny do modelu GT 3 Neo, choć nieco mniejszy. 6,62 cala i również AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. Jego maksymalna jasność wynosi 1300 nitów. Główny obiektyw aparatu ma 64 mpx, szerokokątny 8 mpx a makro ponownie 2 mpx.



Wzór szachownicy w realme GT Neo 3T także miałby nawiązywać do wyścigów samochodowych / Foto: realme



Ładowanie także jest wyścigowe, choć nie odbiera pierwszego miejsca powyższemu modelowi. SuperDart 80 W może doprowadzić do stanu 50 proc. akumulatora 5000 mAh w 12 minut. Dla fanów anime i mangi świetną opcją będzie wersja Dragon Ball Z. Otrzymała specjalny design obudowy i opakowania, a także inspirowane Dragon Ballem elementy interfejsu (tapety, ikony, animacje). Dodatkowo w paczce znajdziecie kolekcjonerskie karty Dragon Ball Z, specjalny kluczyk SIM i naklejki, a samo opakowanie jest zupełnie inne niż w typowych samartfonach.



Po lewej edycja Naturo, a po prawej wkrótce mający pojawić się w sklepach realme GT Neo 3T Dragon Ball Edition / Foto: własne



W zwykłej edycji 8/128 GB będzie dostępny od 15 czerwca w cenie 2099 złotych. Specjalna wersja realme GT Neo 3T Dragon Ball Edition 8/256 GB pojawi się nieco później, bo 8 lipca, w cenie 2499 złotych. Jeśli zainteresowały was słuchawki realme Buds Air 3 Special Edition i chcecie je kupić osobno, to będą dostępne w sklepach od 15 czerwca w cenie 349 złotych.



Poza samym samrtfonem, w zestawie z realme GT Neo 3T Dragon Ball Edition znajdziemy ciekawe kolekcjonerskie gadżety / Foto: własne





Źródło i foto: realme / własne Źródło i foto: realme / własne

Specjalne promocje na start.