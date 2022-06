Xiaomi 12 Ultra na renderach. Tył wygląda bardzo dziwnie

Zobaczcie sami.



Do sieci przedostały się nowe rendery pokazujące nadchodzący smartfon Xiaomi 12 Ultra. To pierwsze urządzenie, które będzie beneficjentem współpracy Chińczyków z niemiecką firmą Leica. Zdjęcia, które zostały udostępnione przez Steve’a Hemmerstoffera pokazują urządzenie z przodu i z tyłu.



Trzeba przyznać, że… tylna obudowa wygląda co najmniej dziwnie.



Xiaomi 12 Ultra - potencjalna specyfikacja



Sam przeciek od OnLeaks pokazuje typowy design stosowany przez Xiaomi. Możemy zobaczyć między innymi połączenie szkła oraz metalu, a także ogromną wyspę na tylnej obudowie - na niej kryją się nowe aparaty fotograficzne. Wszystko to na tle czarnego, szklanego panelu z okrągłym wycięciem na cztery sensory. Wśród nich ma znaleźć się między innymi 50-megapikselowy aparat główny, obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 48 Mpix, a także obiektyw peryskopowy o rozdzielczości 48 Mpix.









Co pod względem reszty specyfikacji? Xiaomi 12 Ultra ma zostać wyposażony w procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1440p z częstotliwością odświeżania na poziomie 120Hz. Xiaomi może również zastosować tylną, ceramiczną obudowę dla odróżnienia swojego urządzenia od sprzętu konkurencji, które są obecnie dostępne na rynku. Xiaomi od lat robi urządzenia, które cechują się całkiem niezłą jakością pod względem możliwości fotograficznych.





fot. OnLeaks - Zouton



Podjęcie współpracy Chińczyków z marką Leica może jednak diametralnie zmienić całą sytuację - wystarczy wspomnieć, jak w latach świetności radziła sobie firma Huawei w kontekście możliwości fotograficznych.



Jak dla mnie nie wygląda to po prostu… estetycznie.

Chiński producent przekazał, iż zaprezentuje model 12 Ultra jeszcze w lipcu tego roku - w samym środku wakacji. Jeśli faktycznie Xiaomi zdecyduje się na tak ogromny aparat na tylnej obudowie, to aż ciekaw jestem reakcji fanów chińskiej marki.