ZTE Axon 40 Ultra debiutuje w globalnej sprzedaży. Ten genialny smartfon kupisz w Polsce

Lista zalet nie ma końca

Wyświetlacz nowej generacji robi wrażenie

Aparaty też robią wrażenie

Pozostała specyfikacja na flagowym poziomie

Cena i dostępność

ZTE Axon 40 Ultra, a zatem flagowy smartfon chińskiej marki zaprezentowany na początku maja tego roku, jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje w globalnej sprzedaży. Niewątpliwie smartfonem tym wato się zainteresować i to nie tylko ze względu na bezramkowy wyświetlacz pozbawiony jakiegokolwiek otworu. Ma bowiem jeszcze inne atuty, którymi przyćmiewa konkurencję, a zatem warto przyjrzeć im się nieco bliżej.ZTE Axon 40 Ultra został wyposażony w duży 10-bitowy wyświetlacz (zagięty na dłuższych krawędziach) typu AMOLED o przekątnej 6,8 cala, który charakteryzuje się rozdzielczością FHD+ (1116 x 2480 pikseli). W jego przypadku warto wspomnieć jeszcze, że oferuje szczytową jasność na poziomie 1500 nitów i został skalibrowany pod paletę kinową (pokrywa 100% gamy kolorów DCI-P3). Do tego dochodzi jeszcze częstotliwość odświeżania 120 Hz i częstotliwość próbkowania dotykowego 360 Hz.Jak na wyświetlacz wysokiej klasy przystało, otrzymał on certyfikat TÜV Rheinland, a to oznacza, że panel zastosowany w Axon 40 Ultra charakteryzuje się niskim poziomem emisji niebieskiego światła. Ponadto przyciemnianie DC o wysokiej częstotliwości 1440 Hz w połączeniu z PWM redukuje efekt migotania.Natomiast 16-megapikselowy przedni aparat umieszczony pod wyświetlaczem oferuje zwiększoną czułość na światło względem poprzednika. Do tego wspierany jest przez algorytmy sztucznej inteligencji Selfie 3.0 w celu zminimalizowania zaszumienia na fotografiach i poprawienia ich ogólnej jakości.Trzecia generacja kamery UDC jest podobno niewódczana patrząc na wyświetlacz, gdyż Axon 40 Ultra otrzymał wszystkie rozwiązania zastosowane w poprzedniku, a do tego jeszcze postawiono na przełomowe rozwiązania, które mają sprawić, że obraz wyświetlany w miejscu umieszczenia kamery będzie płynniejszy i wyraźniejszy.Bardzo mocnym i zarazem imponującym elementem wyposażenia jest optyka, gdyż ZTE Axon 40 Ultra jako pierwszy w branży wyposażony został w 64-megapikselowy sensor Sony IMX787 wykorzystujący ogniskową 35 mm. Aparat jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (IOS), co znacząco wpływa na możliwości fotografowania z ręki. Sensor o rozmiarze 1/1.3" oferuje również bardzo jasną przysłonę obiektywy (f/1.6), laserowy czujnik pomiaru ostrości.Drugim obiektywem z sensorem Sony IMX787 jest ten odpowiedzialny za zdjęcia z szerokim polem widzenia i makro. Aparat wykorzystuje ekwiwalent ogniskowej 16 mm z makro AF 4 cm, aby osiągnąć bardzo niskie zniekształcenia na zakrzywionych powierzchniach. Charakteryzuje się przysłoną f/2.4. Wspiera również PDAF.Trzecim aparatem jest peryskopowy teleobiektyw z ogniskową odpowiadającą 91 mm oferujący zoom optyczny 5,7x, od szerokokątnego do teleobiektywu. Dzięki pełnosystemowej stabilizacji obrazu na poziomie Steadicam, optycznej stabilizacji obrazu OIS + stabilizacji obrazu EIS każde zdjęcie powinno być wysokiej jakości.ZTE Axon 40 Ultra to jedyny w branży smartfon z trzema głównymi aparatami, który obsługuje wstępnie ustawione ogniskowanie we wszystkich aparatach, umożliwiając użytkownikom ręczne ustawienie odległości ogniskowania przed zrobieniem zdjęcia, a tym samym znacznie skrócenie czasu ustawiania ostrości.ZTE Axon 40 Ultra jest wyposażony w niezwykle wydajny układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z grafiką Adreno 730 (ten produkowany przez Samsunga), który w najmocniejszej konfiguracji współpracuje z 16GB pamięci RAM LPDDR5 i nawet 1TB superszybkiej pamięci na dane typu UFS 3.1Oferta wariantów jest bardzo bogata, a zatem każdy powinien znaleźć coś dla siebie, aczkolwiek na uwadze trzeba mieć, że na wyposażeniu smartfona zabrakło miejsca dla czytnika kart microSD - pamięci zatem nie można rozbudować.Aby utrzymać wydajność na najwyższym i zarazem stałym poziomie, ZTE postawiło na technologię chłodzenia cieczą VC. Całkowity obszar rozpraszania ciepła dziewięciowarstwowej struktury może osiągnąć 36,356 mm²; za pomocą nowego dwukanałowego parownika chłodzonego cieczą VC. Zdolność pochłaniania ciepła grafenowej komory parowej z mikro-nanownęką klasy lotniczej została zwiększona o 140%, względem poprzedniej generacji.Za jakość emitowanego dźwięku odpowiadają głośniki stereo DTS, a energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 65W.Dodać jeszcze trzeba, że ZTE Axon 40 Ultra w pełni obsługuje szyfrowanie sprzętowe i tym samym wyposażono go w niezależny chip bezpieczeństwa, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.ZTE Axon 40 Ultra będzie dostępny w globalnej sprzedaży od 21 czerwca bieżącego roku w cenie zaczynającej się od 829 euro (za model z 8GB pamięci RAM i 256GB na dane), co po przeliczeniu daje nam około 3800 złotych. Smartfon jednak będzie można kupić taniej w ramach oferty przedsprzedażowej.Producent przygotował promocję, w ramach której zakupić będzie można kupon (za 2 euro) uprawniający do zakupu smartfona Axon 40 Ultra ze zniżką w wysokości 50 euro (~229 zł). Tym samym za flagowca ZTE zapłacicie około 3565 złotych (w zależności od kursu euro). Przedsprzedaż startuje 8 czerwca i zakończy się 21 czerwca tego roku.Źródło: ZTE / fot. tyt. ZTE