IBM definitywnie zakończył działalność w Rosji

To wielki cios dla tego kraju

IBM wychodzi z Rosji

"Zdecydowaliśmy się zawiesić działalność w marcu, aby móc oszacować potencjalne długoterminowe działania, jednocześnie nadal płacąc i zapewniając naszym pracownikom w Rosji"

"Ponieważ konsekwencje wojny wciąż narastają i rośnie niepewność co do jej długoterminowych konsekwencji, podjęliśmy już teraz decyzję o uporządkowanej likwidacji działalności IBM w Rosji"

Jeszcze w marcu tego roku Intel i AMD wstrzymały dostawy swoich produktów do Rosji i Białorusi . Była to odpowiedź na agresję wojskową Federacji Wojskowej w Ukrainie i część szeroko zakrojonych sankcji, nałożonych na te kraje przez świat zachodu. Intel oficjalnie wycofał się w Rosji w kwietniu , zmuszając Rosjan do poszukiwania alternatyw dla nowoczesnych procesorów . Teraz swoją działalność w państwie rządzonym przez Władimira Putina zakończył IBM.Po zamrożeniu działalności w Rosji na początku tego roku, dyrektor generalny IBM Arvind Krishna poinformował pracowników, że firma kończy wszystkie operacje w tym kraju. Rozpoczęto już proces zwalniania pracowników. Firma zawiesiła działalność w marcu, ale nadal wypłacała pensję pracownikom.W liście przesłanym pracownikom Krishna stwierdził, że firma od miesięcy koncentruje się na dbaniu o bezpieczeństwo pracowników IBM i ich rodzin w dotkniętych działaniami wojennymi regionach.- napisał w liście prezes.– dodał.IBM zakomunikował, że postrzega ten ruch jako zarówno słuszny, jak i konieczny. To naturalny kolejny krok po zawieszeniu działalności. Kolejny, który mocno zahamuje technologiczny wzrost Rosji, a być może przeniesie kraj w ten kwestii lata wstecz.Źródło: RIA Novosti, Reuters