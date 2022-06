Xiaomi Mi Box 4S MAX już jest. Takich zmian oczekiwałem

Najlepsza przystawka do TV od Xiaomi?

Doskonałe wieści dla miłośników domowej rozrywki, którzy myślą o zakupie nowej lub ulepszeniu obecnej przystawki do telewizora. Jeżeli dotychczasowa oferta urządzeń nie budziła Waszego uznania, miło mi poinformować, że na rynek trafił kolejny sprzęt godny uwagi. Xiaomi zaprezentowało i od razu wprowadziło do sprzedaży przystawkę Mi Box 4S Max. Czym różni się od Xiaomi Mi Box 4S i 4S Pro? Rzućmy okiem.Różnice pomiędzy Xiaomi Mi Box 4S Max i Xiaomi Mi Box 4S Pro są marginalne, ale dla niektórych będą dostatecznie duże, aby kupić nowsze urządzenie. Wariant Max otrzymał 4 GB RAM-u w miejsce 2 GB pamięci, co jest doskonałym posunięciem. Niestety, przystawki telewizyjne Xiaomi miały spory problem ze zbyt małą ilością tej pamięci. Kolejną zmianą jest rozszerzenie pamięci na dane z 16 do aż 64 GB.

Pilot do Xiaomi Mi Box 4S Max. | Źródło: Mi.comXiaomi Mi Box 4S Max wykorzystuje czterordzeniowy układ Amlogic S905X3 z rdzeniami Corex-A55 oraz zintegrowanym układem graficznym Mali-G31 MP2. To procesor wykonany w 12-nanometrowym procesie technologicznym. Powinien w zupełności wystarczyć do zapewnienia płynnego działania interfejsu o aplikacji.Nowość Xiaomi jest w stanie dekodować treści 8K, ale realnie gwarantuje opcję odtwarzania treści 4K. Nie zabrakło obsługi standardów Dolby Audio, DTS, HDR oraz wsparcia dla dwuzakresowego Wi-Fi.Wymiary Xiaomi Mi Box 4S Max. | Źródło: Mi.comWersja globalna Xiaomi Mi Box 4S Max może powstać w późniejszym czasie. Obecnie sprzęt trafił do sprzedaży wyłącznie w oficjalnym, chińskim sklepie Mi.com, gdzie sprzedawany jest w cenie ok. 320 złotych Źródło: Mi.com