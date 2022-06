MSI pokazało mocarne laptopy z Intel Core 12 gen i RTX - dla graczy i twórców

Azjatycka marka MSI zaprezentowała wczoraj na swoim wydarzeniu MSIology nowe modele z kilku serii laptopów. Wszystkie wyróżniają się mocną specyfikacją, choć zależnie od konkretnego wariantu, przeznaczone są nie tylko dla graczy. Znajdziemy w nich też propozycje skierowane do twórców czy specjalistów, którzy podobnie jak gracze potrzebują wysokiej wydajności CPU i GPU.



Laptopy MSI Titan GT sprostają potrzebom najbardziej wymagających graczy

Flagowa seria MSI powraca w odświeżonym wydaniu. Stawia nie tylko na moc, ale i wzornictwo. MSI Titan GT77 otrzymał za ten aspekt prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2022. W środku znajdziemy aż szesnastordzeniowe procesory Intel Core i9 HX 12 gen, mobilne karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080 Ti wraz z technologią OverBoost i pamięć RAM typu DDR5. Laptop przy pełnym obciążeniu może dostarczyć do CPU i GPU łącznie do 250 W.

Na potężne chłodzenie składają się aż 4 wiatraki, 7 ciepłowodów i dodatkowo górny kratowany wymiennik powietrza. Komputery dysponuje bardzo dużą liczbą gniazd M.2. Są aż 4, w tym jedno typu PCIe 5.0. Tym samym komputery MSI są w pełni gotowe na jeszcze szybsze nośniki SSD nowej generacji. Gracze docenią podświetlenie Mystic Light Bar czy klawiaturę SteelSeries z przełącznikami Cherry MX. A to wszystko zamknięte w obudowie o grubości zaledwie 23 mm.Podobnie wysoką wydajność, a także luksusowe wzornictwo, oferują również laptopy MSI Raider GE HX Series. Zostały wyposażone w procesory Intel Core HX 12 gen i karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080 Ti z technologią OverBoost przy maksymalnym nakładzie 250 W mocy. Jak chwali się MSI, model GE67HX jest pierwszym na świecie laptopem z ekranem OLED o częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji na poziomie zaledwie 0,2 ms. Co więcej w pełni wspiera przestrzeń barw DCI-P3 i standard DisplayHDR600 True Black.

MSI Raider GE HX Series - moc i świetny ekran / Foto: MSI

Przenośne stacje robocze MSI CreatorPro Series o naprawdę dużej mocy

Warto wspomnieć też o akumulatorze mającym pojemność 99,9 Whr, bezprzewodowej karcie sieciowej WiFi 6E Killer czy MSI AI Engine. Jak stwierdził Michael Chang będący MSI Notebook Senior Product Marketing Managerem - "Nowy design i imponująca moc sprawiają, że Raider GE HX to bestia."Seria znana wcześniej jako Workstation, teraz otrzymała miano CreatorPro. Jej nowy przedstawiciel MSI CreatorPro X17 może pochwalić się procesorami Intel Core i9 HX 12 generacji, a także profesjonalnymi mobilnymi kartami graficznymi Nvidia RTX A5500. Laptop jest świetnym wyborem dla twórców i specjalistów, co potwierdza uzyskanie certyfikatów od ponad 90 proc. niezależnych twórców oprogramowania. Komputery trafiają do użytkowników już ze wstępnie skalibrowanym ekranem certyfikowanym przez Calman, a także wyposażone w technologię MSI True Pixel.