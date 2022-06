WWDC 2022 - Apple MacBook Air M2 i MacBook Pro 13 M2. Znamy polskie ceny

Są... przystępne?

Apple MacBook Pro 13 M2

Apple MacBook Air 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleMacBook Air M2 są chłodzone bezgłośnie i w pełni pasywnie. Sprzedawane do tej pory w wersji srebrnej i szarej od teraz oferują też wykończenia o nazwie "Midnight" oraz "Starlight".Apple MacBook Air 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleWielki powrót do MacBooków Air zalicza złącze MagSafe. Miłym zaskoczeniem jest obecność dwóch złącz Thunderbolt oraz... portu audio jack 3.5 mm. Jest Magic Keyboard z Touch ID i nowy gładzik Force Touch.Nowością jest 13,6-calowy ekran Retina o jasności 500 nitów, 25 procent jaśniejszy niż do tej pory. Apple twierdzi, że wyświetla miliard kolorów i gwarantuje świetne doznania wizualne. Uzupełnieniem są cztery głośniki, kamerka FaceTime HD 1080p oraz wsparcie dla technologii Spatial Audio oraz Dolby Atmos.Apple MacBook Air 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleApple twierdzi, że wydajność za sprawą chipu Apple Silicon M2 w Final Cut Pro jest blisko 40 procent wyższa niż w przypadku poprzedniej generacji urządzenia i... 15-krotnie większa względem sprzętu Apple z wcześniejszymi procesorami. Filtry i efekty w Adobe Photoshop mają działać 20 procent szybciej.Novum jest dołączona w zestawie ładowarka 35 W, ale... nie w tańszej wersji MacBooka Air. Co więcej, urządzenia wspierają ładowanie 67 W po dokupieniu opcjonalnej ładowarki. Czas ładowania do 50 procent ma wynosić ok. 30 minut.Apple MacBook Air 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleCeny Apple MacBook Air z chipami M2 wynoszą 6999 złotych za model tańszy oraz 8799 złotych za model droższy. Ich specyfikacje zobaczycie na poniższej grafice.Ceny Apple MacBook Air 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleApple MacBook Pro 13 wzbogacony o Apple Silicon M2 ma zapewniać przede wszystkim odczuwalnie wyższą wydajność od poprzednika we wszystkich potencjalnych zastosowaniach. Affinity Photo ma działać 40 procent szybciej niż poprzednia generacja z procesorem Apple M1, a gracze mogą liczyć na 40 procent więcej klatek w Baldur's Gate 3 i wielu innych grach.Apple MacBook Pro 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleNowość obsługuje maksymalnie 24 GB zunifikowanej pamięci o 50 procent większej przepustowości. Producent zachwala nowy układ chłodzenia, mający poradzić sobie z długotrwałym obciążeniem.Ceny Apple MacBook Pro 13 M2 wynoszą 7499 złotych dla tańszej wersji oraz 8699 złotych dla droższego wariantu. Oba różnią się od siebie... zastosowanym dyskiem SSD. 1200 złotych dopłaty za 256 GB pamięci masowej? Takie rzeczy tylko w Apple.Ceny Apple MacBook Pro 13 z procesorem M2. | Źródło: AppleŹródło: Apple