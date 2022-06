WWDC 2022 - nowe niesamowite układy Apple M2. Specyfikacja i wydajność

Ich efektywność jest zdumiewająca.

Nowe procesory Apple M2

Dziś w trakcie konferencji WWDC 2022 Apple pokazało całe zatrzęsienie nowych produktów. Obok najnowszego oprogramowania w postaci iOS 16, iPadOS 16, watch OS 9 i macOS Ventura, debiutowały także nowe komputery Macbook Air 13,6 i Macbook Pro, a także nowa wersja Apple Car Play oraz układy Apple Silicon M2, którym to poświęcony jest właśnie ten wpis.Po mniej więcej półtora roku od debiutu Macbooka z autorskim procesorem Apple M1 , gigant z Cupertino zaprezentował kolejną generację swoich układów. Apple M2 to jeszcze większa wydajność i wyższa efektywność energetyczna, czyli dokładnie to, czego spodziewali się fani.Apple M2 to układ stworzony w litografii TSMC 5 nm, oczywiście w architekturze ARM. Liczba tranzystorów wzrosła do 20 miliardów, a liczba rdzeni CPU pozostała bez zmian. Nadal mamy do czynienia z 8-rdzeniowym i 8-wątkowym układem z 4 rdzeniami Performance i 4rdzeniami Efficent. Przybyło za to rdzeni GPU - teraz jest ich maksymalnie 10. Wzrosła też ilość pamięci do aż 24 GB LPDDR5 oraz jej przepustowość do 100 GB/s (dwukrotnie!). 16 rdzeni Neural Engine wykonuje do 15,8 mld operacji na sekundę, czyli blisko 5 mld więcej niż w przypadku Apple Silicon M1.Od strony wydajności Apple M2 ma być o 18 procent wydajniejszy od poprzednika przy identycznym poziomie TDP na poziomie 15 W. W przypadku GPU różnice mogą wynosić nawet 35 procent na korzyść nowocześniejszej konstrukcji.W nowe procesory wyposażony będą nowy Macbook Air 13,6 oraz odświeżony Macbook Pro 13. O nich przeczytacie w osobnym wpisie.Źródło: Apple