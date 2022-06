Konkurencja dla Rapsberry Pi 400. Orange Pi 800 to także komputer ARM w klawiaturze

Od lat Raspberry Pi Foundation wypuszcza coraz to nowe wersje swojego komputera jednopłytowego ARM. Jednym z ostatnich projektów jest Raspberry Pi 400, który tak naprawdę składa się z włożonego w klawiaturę Raspberry Pi 4 z nieco inaczej wyprowadzonymi portami. Można go nieco porównać do Amigi 500, Comodore 64, ZX Spectrum czy innych komputerów z lat ’80, których jednostka centralna mieściła się w klawiaturze. Raspberry Pi 400 właśnie dostał zapowiedź swojego bezpośredniego konkurenta.



Sześciordzeniowy SBC podobny do Raspberry Pi 400, ale z wbudowanym dyskiem eMMC

Producent mikrokomputerów jednopłytowych z serii Orange Pi zaprezentował właśnie model Orange Pi 800, który zdaje się być dokładnym odpowiednikiem Raspberry Pi 400 dla portfolio Orange Pi. Jego sercem jest sześciordzeniowy procesor ARM Rockchip RK3399 (dwa rdzenie Cortex-A72 1,8 GHz i cztery rdzenie Cortex-A53 1,4 GHz) z grafiką Mali-T860. Nie jest to przesadnie nowa jednostka, ale dzięki jej kilkuletniej historii na rynku i powszechności wykorzystywania w różnych sprzętach, powinna być szeroko kompatybilna z wieloma typami oprogramowania. Producent zapowiada wsparcie dla systemów takich jak chociażby Orange Pi OS (oparty na Arch Linux) czy Chromium OS (otwartoźródłowa wersja Chrome OS).





Rozłożenie portów we właśnie zapowiedzianym komputerze Orange Pi 800 / Foto: Orange Pi



Poza tym w komputerze Orange Pi 800 znajdziemy 4 GB RAM typu LPDDR4, 64 GB pamięci na dane eMMC, port HDMI 2.0, port wideo VGA, gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe minijack 3,5 mm, Gigabit Ethernet, 2 gniazda USB 3.0 typu A, port USB 2.0 typu A, złącze zasilania jako USB-C, czytnik kart microSD, WiFi 5, Bluetooth 5.0 LE, wbudowany głośnik i 26-pinowe gniazdo GPIO. Klawiatura ma mieć 78 przycisków i kilka diod LED do sygnalizacji danego stanu sprzętu. A wszystko to zamknięte w obudowie o wymiarach 286 x 122 x 22 mm przy wadze zaledwie 385 gramów.



Czy Orange Pi 800 powtórzy sukces Raspberry Pi 400? To będzie zależało między innymi od jego ceny

Niestety producent nie podał informacji na temat planowego wypuszczenia sprzętu do sklepów czy jego sugerowanej ceny. Można tylko zakładać, że będzie podobna do Raspberry Pi 400, który kosztuje od minimum około 470 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że Raspberry Pi 400 podobnie jak inne SBC z tej serii nie ma wbudowanego dysku (opera się wyłącznie na kartach microSD), a Orange Pi 800 będzie miał, tak jak wcześniej mogliście przeczytać, od razu aż 64 GB eMMC.





Źródło i foto: Orange Pi

Zawojuje rynek tak jak Malina 400?