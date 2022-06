Chińczycy pracują nad ładowarką o mocy 200W. Czy to nie przesada?

Ultra-szybkie ładowanie.



W ubiegłym roku Xiaomi zaprezentowało światu ładowarkę o mocy 200W, tym samym wprawiając swoich fanów w osłupienie. Okazuje się, że Chińczycy nie są jedynymi w kontekście ambicji stworzenia podobnej konstrukcji. Najnowsze informacje, które pojawiły się w chińskich źródłach wskazują na to, że ultra-szybką ładowarką jest zainteresowana również marka Vivo.













Vivo pracuje nad ładowarką o mocy 200W



Informacje o nowym pomyśle Vivo pochodzą bezpośrednio z Weibo - chińskiego serwisu podobnego do Twittera, który działa jak mikroblog. Adapter, na którego temat pojawiły się dane został oznaczony numerem seryjnym V2001L0B0-CN na linii produkcyjnej. Cała kostka jest w stanie zapewnić ładowanie 20V przy 10A - w przypadku ładowarek bezprzewodowych te wartości będą nieco niższe, oscylując w granicach 20V przy 3,25A. To i tak szybko - 65W przy ładowaniu bezprzewodowym to wynik nieosiągalny dla sporej części ładowarek na rynku.



Na dziś można się spodziewać, że Vivo zaprezentuje swojego nowego flagowca z ultra-szybką ładowarką jeszcze na przestrzeni 2022 roku. Nam nie pozostaje więc nic innego, jak tylko cierpliwie czekać.



Ciekawi mnie jednak fakt, jak Vivo ma zamiar pokonać przeszkody techniczne związane chociażby z wytwarzaniem ciepła. Xiaomi od wielu miesięcy pracuje nad swoją ładowarką 200W i dalej nie jest w stanie wprowadzić jej do sklepów na szeroką skalę. Chińczycy muszą więc borykać się naprawdę z konkretną przeszkodą.

Obecnie wśród urządzeń mobilnych z najszybszym ładowaniem przewodowym znajduje się smartfon Realme GT Neo 3, który obsługuje regularną moc ładowania na poziomie 150W. Jeśli ładowarka o mocy 200W stanie się faktem to oznacza, że większość baterii będzie dało się naładować od 0 do 100 proc. w przeciągu mniej niż 10 minut. To rewolucja w świecie smartfonów.