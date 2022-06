Słoneczna promocja - kolejne smartfony Motorola w niższych cenach

Smartfony Motorola w obniżonych cenach

Motorola Edge 20 Pro - 2799 złotych

- 2799 złotych Motorola Edge 20 - 1899 złotych

- 1899 złotych Motorola Edge 20 Lite - 1399 złotych



Niebieska Motorola Edge 20 Pro w promieniach słonecznych robi fenomenalne wrażenie. | Źródło: Instalki.pl Niebieska Motorola Edge 20 Pro w promieniach słonecznych robi fenomenalne wrażenie. | Źródło: Instalki.pl

Moto Edge 20 Lite - 1499 złotych

- 1499 złotych Moto G200 5G - 1699 złotych

- 1699 złotych Moto G60 - 1199 złotych

- 1199 złotych Moto G60S - 999 złotych

- 999 złotych Moto G50 - 799 złotych

- 799 złotych Moto G31 - 799 złotych

Smartfony Motorola w Polsce cieszą się sporym zainteresowaniem zwłaszcza w ofertach operatorów telefonii komórkowej. Nie znaczy to jednak, że nie da się ich kupić w atrakcyjnych cenach w wolnej sprzedaży. Lubiany producent w ubiegłym tygodniu wystartował ze Słoneczną Promocją . Właśnie włączono do niej kolejne trzy modele smartfonów.Aż do 16 czerwca w wybranych sieciach sprzedaży będziecie mogli nabyć taniej smartfony marki Motorola. Do przecenionej wcześniej puli urządzeń dołączyły właśnie Motorola Edge 20 Pro, Edge 20 oraz Edge 20 Lite. Ich ceny wynoszą:Wcześniej przeceniono smartfony Moto G22, Moto G31 (do końca czerwca) oraz Moto G60S, Moto G60 i Moto G200 5G (do połowy czerwca). Ceny poszczególnych telefonów to:Na łamach serwisu Instalki.pl testowaliśmy już niektóre z wyżej wymienionych modeli smartfonów. Moto G200 5G to flagowiec dla oszczędnych o świetnej wydajności, długim czasie pracy na baterii i atrakcyjnym wyglądzie, Moto G60 to płynnie działający sprzęt z genialną baterią, a Moto G31 to ładny wyświetlacz OLED, niezły aparat główny i przyzwoity czas pracy na baterii.Źródło: Motorola