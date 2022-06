Coraz więcej osób korzysta z nowych kart graficznych. Wyniki ankiety Steam

Mamy do czynienia ze stabilizacją rynku GPU?

Wyniki ankiety Steam sugerują poprawę na rynku GPU

Valve opublikowało comiesięczny raport będący opracowaniem wyników ankiety badającej to, na jakich sprzętach grają konsumenci. Okazuje się, że coraz więcej z nich korzysta z najnowszych kart graficznych, których posiadanie przez dłuższy czas znajdowało się wyłącznie w sferze marzeń. Od razu pojawiły się więc sugestie, że mamy do czynienia z poprawą na rynku GPU. Czy tak faktycznie jest?Przez ostatnie kilka lat mamy do czynienia ze znacznym niedoborem komponentów. Dostępność kart graficznych czy konsol nowej generacji wciąż jest na niskim poziomie i wiele osób nie może sobie pozwolić na taki zakup. Jeśli już oferty się w sklepach pojawiają, to często ceny zniechęcają do sfinalizowania transakcji. Kto wie – może już niedługo doczekamy się końca tego napawającego pesymizmem stanu rzeczy?Mogą na to wskazywać wyniki majowej ankiety Steam , które właśnie ujrzały światło dzienne. Doczekaliśmy się prezentacji kolejnych danych „dotyczących sprzętu oraz oprogramowania używanego przez klientów platformy”. Valve wykorzystuje je chociażby do podejmowania decyzji o inwestycjach technologicznych oraz poszerzania oferty produktów. Dla użytkowników to po prostu ciekawe kompendium wiedzy.Maj można zaliczyć do dosyć rewolucyjnych miesięcy, bowiem coraz więcej osób jest w posiadaniu kart graficznych z serii(wzrost o 0,24 procent) oraz(wzrost o 0,19 procent). Podobną tendencję można dostrzec w przypadku komponentów AMD, gdzie Radeon RX 6800 XT jest w posiadaniu około 0,15 procent konsumentów więcej. Ogólnie rzecz biorąc, coraz więcej graczy decyduje się na wybór procesora od AMD – wzrost o 1,24 procent. Rośnie też zainteresowanie Windowsem 11 – wzrost o 0,65 procent.Około 33 procent komputerów korzysta z procesorów czterordzeniowych, a dokładnie. Ponad 50 procent z kolei można zauważyć w przypadku 16 GB dostępnej pamięci RAM.Tego typu statystyki pozwalają dostrzec, żegraficznych oraz mocnych laptopów gamingowych. Jest to naprawdę dobra wiadomość – zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż od dłuższego czasu nie zaobserwowano tak wysokich wyników w tej kwestii. Oczywiście wciąż najwięcej osób decyduje się na zakup komponentów ze średniej półki, lecz tak było zawsze i raczej trudno liczyć na zmianę.Źródło: Valve