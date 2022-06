HP Pavilion Plus 14 i HP Pavilion x360 14. Lubiana seria z nowymi modelami laptopów

Jedna z najpopularniejszych linii laptopów HP doczekała się nowych modeli. Wśród serii HP Pavilion w najbliższych miesiącach zobaczymy dwa nowe 14-calowe modele z całym wachlarzem różnych specyfikacji. To seria stworzona głównie do pracy i nauki, ale bez problemu nada się także do rozrywki i domowego konsumowania treści.



Niezła moc, ekran OLED i metalowa obudowa w HP Pavilion Plus 14

HP Pavilion Plus 14 jest najsmuklejszym przedstawicielem z całej linii. Jego grubość wynosi 16,5 mm, a obudowa została wykonana w całości z metalu. Za szybką pracę laptopów odpowiadają procesory Intel Core H z 12 generacji i dedykowana karta graficzna Nvidia GeForce RTX 2050. Co ciekawe w komputerze wgrano nawet oprogramowanie dla graczy HP Omen Gaming Hub.





Laptopy HP Pavilion Plus 14 prezentują się naprawdę elegancko / Foto: HP



Jako pierwszy w serii Pavilion, HP Pavilion Plus 14 otrzyma wyświetlacz OLED o rozdzielczości do 2,8K (dokładnie 2880 x 1800 px) o panoramicznych proporcjach 16:10. Koncern przygotowuje kilka wersji kolorystycznych, aby zadowolić użytkowników o różnym guście. Będą to między innymi space blue oraz natural silver.



Konwertowalny laptop HP Pavilion x360 14 z modemem 5G idealny do aktywnego trybu życia

Jeśli wolicie konwertowalne laptopy, w których dotykowy ekran można przekręcić nawet o 360 stopni do pozycji tabletu (lub pośredniej np. jako namiot lub podstawka), to bardziej spodoba się wam HP Pavilion x360 14. W środku znajdą się procesory Intel Core U z 12 generacji i opcjonalnie modem w najnowszej technologii - Intel 5G Solution 5000 (stworzony przy współpracy z firmą MediaTek). Dzięki możliwości pracy w sieci 5G (i zachowaniem wstecznej kompatybilności) z dala od WiFi, sprzęt zyskuje dodatkowe mobilne możliwości.



Edycje x360 laptopów HP Pavilion łatwo rozróżnić po podwójnych przykryciach zawiasów zamiast jednego długiego / Foto: HP



Firma HP zamontowała również ręczną przysłonę kamery, aby zwiększyć poczucie prywatności i bezpieczeństwo dla użytkowników Paviliona x360 14. Przygotowano takie opcje kolorystyczne, jak chociażby space blue, pale rose gold czy natural silver.



Specjalne rozwiązania oprogramowania HP zadbają o optymalną pracę laptopów

Oba modele korzystają z oprogramowania optymalizacyjno-zarządzającego HP Command Center oraz aplikacji HP Palette. Dźwięk wysokiej jakości jak na tę klasę sprzętu zapewniają dwa głośniki Bang & Olufsen. Podczas wideorozmów przydadzą się też wbudowane kamery 5 mpx z technologią HP Presence (w tym AI Noise Removal). Koncern chcąc dbać o środowisko, zastosował część metalu pozyskanego z recyklingu oraz tworzywa sztuczne pochodzące z oceanów. Laptopy będą dostępne w Polsce od sierpnia 2022 roku. HP Pavilion Plus 14 w sugerowanej cenie producenta od 4499 złotych, a HP Pavilion x360 14 od 4299 złotych.





