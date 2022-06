Data globalnej premiery POCO C40 ujawniona

To będzie tani smartfon



Już 16 czerwca tego roku POCO wprowadzi na globalny rynek nową rodzinę smartfonów POCO C, prezentując model POCO C40, o czym marka poinformowała już za pośrednictwem serwisu Twitter. Producent zdradził również kilka szczegółów dotyczących projektu, jak również specyfikacji technicznej. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden ze smartfonów Redmi w nowej odsłonie.



POCO ujawnił projekt tylnego panelu nadchodzącego smartfona POCO C40, a zgodnie ze zwiastunem, smartfon wyposażony w umieszczony z tyłu okrągły czytnik linii papilarnych.

Grafika ujawnia również, że firma będzie kontynuowała charakterystyczny język projektowania, a tym samym telefon otrzyma ogromną prostokątną wyspę wokół modułu aparatu, na której będzie również umieszczony znak firmowy POCO. Będzie to zatem coś na podobieństwo choćby POCO M4 Pro . POCO C40 będzie dostępny między innymi w charakterystycznym, żółtym wariancie kolorystycznym.Ogromnym atutem POCO C40 będzie akumulator o pojemności 6000 mAh, który spokojnie powinien zapewnić dwa dni pracy na pojedynczym cyklu ładowania. Najprawdopodobniej obsługuje ładowanie o mocy do 18 W i taki też zasilacz znajdzie się w zestawie sprzedażowym. Ogniwo o takiej samej pojemności jest obecne mierzy innymi w Redmi 10c, który w kwietniu tego roku zadebiutował na polskim rynku Smartfon zostanie również wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 4G. Pod względem wydajności i możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Ma współpracować z 4 GB lub 6 GB pamięci RAM w połączeniu ze 64 GB lub 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie powinno zabraknąć czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Smartfon otrzyma zmodyfikowane MIUI dla POCO, a zatem z domyślnie włączoną szufladą aplikacji.Jeśli nic się nie zmieni w kwestii wyświetlacza, to klienci otrzymają panel o rozdzielczości tylko HD+ co przy przekątnej 6,71 cala przełoży się na zbyt małe zagęszczenie pikseli na cal, aby można było mówić o ostrym obrazie. Do tego będzie obsługiwał tylko standardowe odświeżanie na poziomie 60 Hz.Aparat główny powinien mieć rozdzielczość 50 MP i przysłonę f/1.8, i będzie towarzyszył mu dodatkowy sensor 2 MP do wykrywania płytkiej głębi ostrości. Można zatem spokojnie napisać, ze POCo C40 będzie smartfonem z pojedynczym aparatem, aczkolwiek wystarczającym w zupełności do codziennych fotografii.Na ten moment cena POCo C40 nie jest jeszcze znana, ale zapewne będzie na zbliżonym poziomie do Redmi 10c, który w Polsce kosztuje od 799 złotych za wariant z 64 GB pamięci i 4 GB RAM. Natomiast model spowolnionym ilością pamięci na dane wyceniony został na 899 złŹródło: POCO / fot. tyt. POCO