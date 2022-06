Motorola szykuje smartfon moto g42. Znamy wygląd i specyfikację

To będzie mniejsza moto g52

Specyfikacja moto g42

Motorola przygotowuje się do prezentacji nowego smartfona klasy średniej, który podobnie, jak realme 9 (4G) zostanie wyposażony w procesor bez wsparcia dla sieci nowej generacji, a to oznacza, że zapotrzebowanie na tego typu urządzenia jest, gdyż bardzo często oferowane są w atrakcyjnych cenach. Warto zatem sprawdzić, czego można oczekiwać od nadchodzącej Motoroli moto g42.Nadchodząca Motorola moto g42 ma zostać wyposażona w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 ze zintegrowanym modemem w standardzie 4G. Brak wsparcia dla sieci 5G nie powinien być problemem, o ile nie zależy Wam na bardzo szybkim internecie. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności.Qualcomm Snapdragon 680 jest jednostką wytworzoną w 6nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora z rdzeniami Kryo 265 (4x Kryo 265 [email protected] GHz + 4x Kryo 265 [email protected] GHz), jak również układu graficznego Adreno 610.Snapdragon 680 ma współpracować z 4 GB pamięci RAM w połączeniu z maksymalnie 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie powinno zabraknąć czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Smartfon będzie pracował pod kontrolą niemal czystego Androida 12, co w przypadku zastosowanych podzespołów ma ogromne znaczenie. Pozwoli bowiem na całkiem żwawe poruszanie się po interfejsie, aczkolwiek drobne przycięcia będą występować. Smartfon będzie jednak działał zauważalnie lepiej, aniżeli konkurencyjny model z ciężką nakładką.W moto g42 ma zagościć 6,4-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością FHD+ (2400 x 1080 pikseli) i współczynnikiem proporcji 20:9. W górnej części wycięty zostanie otwór na kamerę do Selfie (podobno o rozdzielczości 13 MP), który jest skromnych rozmiarów (patrząc na grafiki) i nie powinien przeszkadzać podczas codziennego użytkowania.Będzie to panel typu OLED i najprawdopodobniej (mając na uwadze pozostałe modele z tegorocznej rodziny moto g) zaoferuje wyższą częstotliwość odświeżania, aniżeli standardowe 60 Hz. Zapewne z uwagi na niższą cenę nie będzie to 120Hz, jak w choćby moto g52 i moto g82, ale te 90Hz powinno się pojawić. Ramki wokół wyświetlacza wyglądają na relatywnie smukłe, ale podbródek nadal będzie tutaj występował.Na tylnym panelu moto g42 ma zagościć zestaw trzech aparatów składający się z głównego 50-megapikselowego sensora ze światłem f/1.8 i dwóch dodatkowych: 8-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego o polu widzenia 118° i obiektywu do ujęć makro (2MP,). W tej materii Motorola nie eksperymentowała i postawiła na sprawdzony zestaw, który znaleźć można w wielu urządzeniach marki.Energie dostarczy natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 18W, co jest normą w przypadku tańszych smartfonów Motoroli. Na prawym boku obecny będzie czytnik linii papilarnych, a na dolnej ramce gniazdo słuchawkowe.Jedyne szczegóły, które w tej chwili pozostają tajemnicą, dotyczą ceny i dostępności, ale można spokojnie założyć, że moto g42 będzie oferowana w niższej cenie, aniżeli moto g52 . Oba modele mają bardzo podobną specyfikację i różnią się przede wszystkim wielkością wyświetlacza. Gwoli przypomnienia Motorola moto g52 zadebiutowała w Polsce z ceną 1199 złotych.Źródło: gizpaw.com / fot. tyt. gizpaw.com