Obowiązkowe USB-C w Europie coraz bliżej. Apple ma ogromny problem

Obowiązkowy port USB-C dla elektroniki w UE

Temat jednolitych ładowarek do smartfonów i innej, drobnej elektroniki przewija się w mediach od kilku lat. Wygląda jednak na to, że wreszcie zapadną konkretne decyzje. Reuters donosi, że jużprzedstawicie Unii Europejskiej mają uzgodnić szczegóły dotyczące jednolitego portu ładowania dla telefonów komórkowych, tabletów i słuchawek.Nowe przepisy na terenie Unii Europejskiej nie będą problemem dla większości producentów elektroniki. Wyjątkiem będzie, które wciąż uparcie stosujew smartfonach iPhone. Co ciekawe, firma ma w swoim portfolio urządzenia zasilane przez USB-C, są to niektóre z iPadów. Reuters powołując się na źródła zaznajomione z tematem twierdzi, że istnieje silny nacisk na osiągnięcie porozumienia w sprawie jednolitych ładowarek.