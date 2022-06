Nadchodzi Oukitel WP19 – smartfon z potężną baterią i noktowizją

21000 mAh na pokładzie.

Niedługo swoją premierę będzie miał następca pancernych smartfonów WP15 i WP18 – Oukitel WP19. Telefon wyróżnia się baterią o imponującej pojemności i zaawansowanym aparatem noktowizyjnym.Jak podaje producent, WP19 został zaprojektowany z myślą o podróżnikach. Dlatego musi on być nie tylko wytrzymały, ale także oferować bardzo długi czas pracy na baterii. Bateria o pojemnościzapewnia do tygodnia pracy na jednym ładowaniu. Co więcej, telefon może także wykorzystać jako power bank by podładować inne urządzenia w razie potrzeby. WP19 wspieradzięki czemu naładujemy smartfon do pełna w 4 godziny.Długi czas pracy na baterii to nie jedyny atut Oukitel WP19. Producent wyposażył urządzenie w, obiektyw 2 Mpix do zdjęć makro oraz, która pozwoli nam uchwycić sceny nawet w kompletnych ciemnościach.4 emitery podczerwieni umieszczone na tyle urządzenia poszerzają zasięg noktowizji do 20 metrów. Kamerka automatycznie dopasuje intensywność podczerwieni by zachować wysoką jakość zdjęć robionych w warunkach niskiego oświetlenia. Noktowizja w WP19 można nam pomóc np. odnaleźć drogę do naszego obozowiska lub pomóc znaleźć upuszczone przedmioty w ciemności.Oukitel WP19 będzie miał swoją premierę w drugiej połowie czerwca. Do tego czasu producent będzie się powoli dzielił kolejnymi informacjami nt. telefonu. WP19 dostępny będzie do kupienia na platformie AliExpress . Więcej informacji o WP19 znajdziemy na oficjalnej stronie Oukitel Źródło: Oukitel