Xiaomi Smart Band 6 za 89 złotych. Musisz mieć trochę szczęścia

Sklepy Rossmann coraz mocniej rozpieszczają jeżeli chodzi o promocje interesującej elektroniki oraz gadżetów pokroju klocków LEGO . Z przyjemnością donoszę o kolejnej wyprzedaży, która powinna zainteresować wielu czytelników serwisu Instalki.pl. Dotyczy ona popularnej opaski sportowej Xiaomi Mi Band 6, czy raczej: Xiaomi Mi Smart Band 6.W sklepach Rossmann opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 niespodziewanie wylądowała w cenie 89,99 złotych. To przecena o mniej więcej 50 procent względem tego, co widać obecnie w innych sklepach. Opaski Xiaomi szóstej generacji sprzedawane są najczęściej za 159 - 169 złotych.

Xiaomi Mi Smart Band 6 - specyfikacja

Źródło: PepperIstnieje pewien haczyk. Polega na tym, że Xiaomi Mi Smart Band 6 nie znajdziecie we wszystkich sklepach Rossmann. W niektórych sklepach w mojej okolicy widziałem po kilka urządzeń, podczas gdy w innych nie było ani jednego. Albo zostały one wykupione, albo przecena nie dotyczy absolutnie wszystkich placówek. Tak czy inaczej: Xiaomi Mi Smart Band 6 za 89 złotych to okazja, wkoło której trudno jest przejść obojętnie.Opaskę Mi Smart Band 6 wyposażono 1,56-calowy wyświetlacz dotykowy AMOLED. To duży postęp wobec Mi Band 5, który miał wyświetlacz o przekątnej 1,1 cala. Modułu NFC niestety nie uświadczycie, podobnie jak GPS, ale wszystkie inne charakterystyczne dla opasek sportowych funkcje są na miejscu: pomiar kroków, tętna oraz natlenienia krwi SpO2.Przypominam, że niedawno zadebiutował Xiaomi Band 7 Pro . Nie jest jeszcze dostępny w Polsce.Źródło: mat. własny, Pepper