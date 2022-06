Surface Laptop Go 2 debiutuje w Polsce. Poznaj, ceny, warianty i specyfikację

Najlżejszy Surface Microsoftu

Cena na zbliżonym poziomie do poprzednika

Źródło: Microsoft

Intel Core i5 | 4 GB RAM | 128 GB SSD – 3099 zł

Intel Core i5 | 8 GB RAM | 128 GB SSD – 3599 zł

Intel Core i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD – 4099 zł

Specyfikacja techniczna Surface Laptop Go 2

Wyświetlacz: PixelSense o przekątnej 12.4 cala, rozdzielczości 1536 x 1024 pikseli, proporcje 3:2, dotykowy, odświeżanie 60Hz, czujnik światła zastanego;

PixelSense o przekątnej 12.4 cala, rozdzielczości 1536 x 1024 pikseli, proporcje 3:2, dotykowy, odświeżanie 60Hz, czujnik światła zastanego; Procesor: Intel Core i5-1135G7 11. generacj;

Intel Core i5-1135G7 11. generacj; Grafika: Intel Iris Xe;

Intel Iris Xe; Pamięć RAM: do 8 GB LPDDR4x;

do 8 GB LPDDR4x; Pojemność nośnika danych: SSD do 256 GB;

SSD do 256 GB; System operacyjny: Microsoft Windows 11 Home;

Microsoft Windows 11 Home; Kamera: 720p na froncie;

720p na froncie; Łączność: dwupasmowa karta Intel Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1;

dwupasmowa karta Intel Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.1; Audio: głośniki Omnisonic z obsługą technologii Dolby Audio Premium, dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu, combo mini-jack 3.5 mm;

głośniki Omnisonic z obsługą technologii Dolby Audio Premium, dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu, combo mini-jack 3.5 mm; Złącza: 1x USB typu C, 1x USB typu A, port Surface Connect;

1x USB typu C, 1x USB typu A, port Surface Connect; Zintegrowany czytnik linii papilarnych;

Akumulator : 41 Wh, ładowarka o mocy 39W;

: 41 Wh, ładowarka o mocy 39W; Waga: 1127 g;

1127 g; Wymiary: 278.2 x 206.2 x 15.7mm.

Już na dniach zadebiutuje oficjalnie w Polsce najnowszy laptop marki Microsoft - Surface Laptop Go 2, którego już teraz można zamówić w ramach oferty przedsprzedażowej prowadzonej przez oficjalny sklep internetowy. Do wyboru jeden wariant kolorystyczny, ale za to w kilku konfiguracjach. Czy model ten jest dobrze poprawionym następcą Microsoft Surface Laptop Go z 2020 roku?Jednym z największych zarzutów wobec oryginalnego Surface Laptop Go zaprezentowanego w 2020 roku była wysoka cena, która za wariant najmocniejszy (Intel Core i5-1035G1, 8GB RAM, SSD 256GB) ustalona została na 3799 złotych. Wielu uznawało, że za te pieniądze można było wtedy kupić coś ciekawszego. Problem jednak w tym, że żaden z konkurencyjnych laptopów nie oferował, aż tak dobrej jakości wykonania i dopracowania, aczkolwiek były wydajniejsze i do tego z ekranami o lepszej rozdzielczości. Lepszej, czyli wyższej, aczkolwiek nie do końca było to zgodne ze stanem faktycznym, gdyż laptop Microsoftu ma po prostu inne proporcje, a summa summarum zagęszczenie pikseli się zgadzało.Obawiam się, że w tym roku zarzuty będą bardzo podobne, gdyż Surface Laptop Go 2 przejął w większości rozwiązania swojego poprzednika, a przy tym jego cena wzrosła. I choć wszyscy jesteśmy świadomi, że wyższa cena ma związek między innymi z sytuacją w Ukrainie, a także z ogólnym wzrostem cen elektroniki, to jednak jest to mało przekonujący argument dla potencjalnego nabywcy.Surface Laptop Go 2 jest proponowany na polskim rynku w trzech konfiguracjach, których ceny przedstawiają się następująco:Każdy z modeli jest aktualnie w ramach oferty przedsprzedażowej, a sprzedaż regularna startuje od 7 czerwca bieżącego roku. Niestety z czterech zaprezentowanych wersji kolorystycznych w Polsce jest dostępna ta najbardziej standardowa - platynowa. Niewykluczone, że w późniejszym czasie się to zmieni i na półkach sklepowych pojawią się pozostałe (Sage, Ice Blue, Sandstone). Laptop zamówić można bezpośrednio ze sklepu firmy Microsoft.Źródło: Microsoft / fot. tyt. Microsoft