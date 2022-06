Sony: smartfony niedługo będą robić lepsze zdjęcia niż lustrzanki

Odważnie.



Sony twierdzi, że na przestrzeni najbliższych lat aparaty w smartfonach staną się na tyle dobre, że ich jakość przebije tę, która jest oferowana przez lustrzanki. Od kilku lat faktycznie obserwujemy, jak jakość fotografii mobilnej zwiększa się w sposób wykładniczy, ale takie stwierdzenie, jak to Japończyków jest chyba… trochę na wyrost.



Skąd Sony wyciąga takie wnioski?



Większy sensor, więcej pikseli



Terushi Shimizu z Sony powiedział na spotkaniu biznesowym, iż spodziewa się, że jakość zdjęć ze smartfonów w ciągu kilku lat przewyższy tę z klasycznych lustrzanek. Japończycy twierdzą, że taka sytuacja ma mieć miejsce już w 2024 roku, czyli praktycznie za niecałe dwa lata. Sony ewidentnie chce, aby klasyczne aparaty stały się zbędne i zostały zastąpione na dobre przez smartfony.





fot. Sony

Jakie więc technologie będa napędzały rozwój najlepszych aparatów w smartfonach? Między innymi “nasycenie kwantowe” oraz ulepszony zakres przetwarzania zdjęć przez algorytmy sztucznej inteligencji. Sony przewiduje również, że do 2024 roku wielkość sensorów fotograficznych we flagowych urządzeniach mobilnych podwoi się. Większe piksele mają pozwolić producentom na zastosowanie zupełnie nowych rozwiązań w zakresie obrazowania oraz trybu Super HDR.Zgodnie z prezentacją Sony, podobne ulepszenia czekają również dziedzinę wideo. Tutaj warto zwrócić uwagę na większą szybkość odczytu w sensorach nowej generacji oraz płynną obsługę kosmicznej rozdzielczości 8K. Sony wysuwa więc jednoznacznie bardzo odważne prognozy w kwestii segmentu fotograficznego, w który to marka zaczyna coraz bardziej inwestować. Japoński producent posiada obecnie około 42 proc. udziału w globalnym rynku sensorów fotograficznych dla smartfonów - z rozwiązań Sony korzysta m.in Apple w swoich iPhone’ach.