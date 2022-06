Wzmocnij sygnał WiFi 6 ax w domu. Extendery TP-Link RE500X i RE600X V2 z OneMesh

Jeśli nie w każdym miejscu macie odpowiednią moc sygnału WiFi, a może nawet jakieś całkiem martwe strefy, to może zamiast kupować nowy router, lepiej zainwestować we wzmacniacze bezprzewodowe. TP-Link wprowadza właśnie dwa kolejne produkty tego typu do swojej oferty. Extendery TP-Link RE500X i nowe wydanie TP-Link RE600X. Oba pracują w standardzie WiFi 6 ax.



Nawet do 1800 Mb/s po WiFi i obsługa wygodnej sieci typu mesh

Mocniejszy wariant TP-Link RE600 może zapewnić w teorii do 1800 Mb/s po WiFi 6. Składa się na to do 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i do 1201 Mb/s w paśmie 5 GHz. Za to TP-Link RE500 nie ma wiele gorszych parametrów. Oferuje w teorii do 1500 Mb/s, a konkretnie do 300 Mb/s w 2,4 GHz i do 1200 Mb/s w 5 GHz. Oczywiście wzmacniacze zostały zaopatrzone w takie technologie jak chociażby OFDMA (transmisja dużej liczby pakietów do wielu urządzeń jednocześnie), beamforming (kierunkowe mocniejsze formowanie wiązki fal) czy TWT (Target Wake Time pomagające oszczędzać energię w podłączonych po WiFi sprzętach).





Opisanie elementów wzmacniacza TP-Link RE600 V2 / Foto: TP-Link



Świetną właściwością obu modeli jest obecność OneMesh, czyli sieci typu mesh ze specyficznymi dodatkami od TP-Linka. Dzięki niej sparujemy ze sobą kilka routerów czy punków dostępowych lub wzmacniaczy jako jedną sieć. Dla użytkownika wygląda to trochę tak, jakby mieć jeden router WiFi z wieloma antenami rozsianymi po domu czy biurze. Przełączanie pomiędzy punktami WiFi następuje bardzo płynnie, wręcz niezauważalnie.



Wzmacniacze TP-Link RE500X i TP-Link RE600 V2 zostały zaopatrzone w porty LAN Gigabit Ethernet

Opisywane wzmacniacze WiFi TP-Linka można spiąć z resztą sieci bezprzewodowo lub aby nie tracić części pasma za pomocą przewodów Ethernetowych (także w trybie zwykłego access pointu WiFi 6 ax bez mesh). Oba modele zostały wyposażone w gniazdo RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet. Jeśli jednak zdecydujemy się na ich połączenie poprzez WiFi, to porty LAN mogą służyć do podłączenia z komputerami, serwerami NAS, telewizorami czy innymi sprzętami, które nie mają karty sieciowej WiFi, a wyłącznie przewodową LAN.



Tak wyglądają pudełka z zestawami wzmacniaczy TP-Link RE500X i RE600X V2 / Foto: TP-Link



Konfiguracji extenderów można dokonać mechanizmem WPS, aplikacją mobilną dostępną na smartfony i tablety z systemami Android oraz iOS/iPadOS czy najbardziej tradycyjnie wchodząc na panel urządzenia za pomocą przeglądarki internetowej. Oba wzmacniacze powinny już być dostępne w sprzedaży. Sugerowana cena TP-Link RE500X wynosi 300 złotych, a TP-Link RE600X V2 340 złotych. Producent objął je 36-miesięcznym okresem gwarancji.





Źródło i foto: TP-Link Źródło i foto: TP-Link

Rozbuduj sieć WiFi w domu i biurze.