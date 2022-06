No w końcu. Samsung zakończy produkcję wyświetlaczy LCD

Na czym teraz skupi się firma?



Według raportów pojawiających się w sieci, Samsung podjął decyzję o oficjalnym zakończeniu produkcji wyświetlaczy w technologii LCD. Sytuacja miała również nastąpić sześć miesięcy wcześniej niż oczekiwano. Skąd taka decyzja?



Między innymi w związku z gwałtownym spadkiem cen LCD spowodowanym konkurencją firm z Tajwanu i Chin. Na oświadczenie Samsunga w tej sprawie trzeba będzie jeszcze poczekać.



Samsung stawia na OLED. To najwyższa pora



Samsung w ostatnich latach przeżył prawdziwą burzę w zakresie produkcji paneli w technologii LCD. Swoje do tej sytuacji dołożyła pandemia koronawirusa oraz niestabilny łańcuch dostaw w całej branży technologicznej. Samsung planował zamknąć swoje linie produkcyjne LCD i skupić się na produkcji wyświetlaczy QD LED oraz OLED od końca tego roku. Opisywana decyzja miała zostać przyspieszona.





fot. Babak Habibi - Unsplash.com

Nagła zmiana zdania przez Samsunga raczej nie wymaga żadnych większych wyjaśnień. Patrząc na dane branżowe oraz indeks cen paneli LCD nie trudno zauważyć, że Samsung zarabia na tych rozwiązaniach coraz mniej. Jeśli ekrany LCD będą kontynuowały swoją ewolucję w tym samym kierunku co teraz, to ich produkcja niebawem stanie się po prostu nieopłacalna.Warto przypomnieć, że Samsung Display to ważny gracz w branży produkcji płaskich ekranów. Koreańczycy robią od lat jedne z najlepszych wyświetlaczy do urządzeń mobilnych oraz rewelacyjne ekrany do telewizorów z segmentu smart TV. Wśród klientów Samsunga znajdują się takie marki, jak Apple, Asus czy Alienware.Jeśli plotki się potwierdzą, to dotychczasowi pracownicy Samsunga pracujący przy ekranach LCD zostaną przeniesieni do działów zajmujących się kropkami kwantowymi i ekranami OLED.