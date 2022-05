INNO3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite to nowa karta dla nieuznających kompromisów

INNO3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite

W polskich sklepach pojawi się wkrótce kolejny wariant układu graficznego przeznaczonego raczej przede wszystkim do zastosowań profesjonalnych. Mowa o INNO3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite, którego moc obliczeniowa oraz cena niejednego wprawią w osłupienie. Powiedzmy sobie otwarcie: RTX 3090 Ti to karta zdecydowanie zbyt wydajna dla graczy, za to spisująca się rewelacyjnie choćby w Blenderze i innych zaawansowanych aplikacjach.INNO3D GeForce RTX 3090 Ti iChill Frostbite to sprzęt dla osób nie lubiących kompromisów. Bazująca na architekturze Ampere konstrukcja dysponuje 10752 jednostkami CUDA, 24 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 21 Gb/s na magistrali 384-bit oraz rdzeniami RT drugiej generacji i Tensor trzeciej generacji.