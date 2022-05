Genesis Helium 800 BT to głośniki 2.1 z Bluetooth i ARGB

Marka Genesis ma w swojej ofercie coraz większą liczbę kuszących cenami i przyzwoitą specyfikacją akcesoriów dla graczy. Najnowszym produktem są głośniki Genesis Helium 800 BT, które powinny przypaść do gustu osobom poszukującym zestawu 2.1 z łącznością Bluetooth, o atrakcyjnym wyglądzie.Genesis Helium 800 BT to zestaw w postaci dwóch głośników szerokopasmowych oraz jednego subwoofera. Moc RMS producent szacuje tu na 60 W (2 x 15 W + 30 W), a pasmo przenoszenia określa na 100 Hz - 20 kHz. Sprzęt oferuje łączność Bluetooth, ale też wejście optyczne (Toslink) oraz RCA. Wygląd uatrakcyjnia wielokolorowe podświetlenie ARG.

Źródło: GenesisProducent podaje, że Genesis Helium 800 BT to propozycja dla osób poszukujących dobrej jakości dźwięku w przedziale cenowym do około 500 złotych. To także gratka dla estetów, którym podoba się konfigurowalne podświetlenie ARGB. Urządzenie współpracuje z popularnymi systemami iluminacji stosowanymi na płytach głównych, w tym Polychrome RGB, Mystic Light Sync, RGB Fusion oraz AuraSync.Wielu użytkownikom powinien spodobać się tryb ECO. Nieużywane przez jakiś czas głośniki automatycznie przełączą się w tryb czuwania, pobierając tym samym mniej energii.Źródło: GenesisWymiary satelitek to 180 x 110 x 113 mm, a subwoofera - 255 x 250 x 235 mm. Długość przewodu między głośnikami wynosi 135 cm, a sygnałowego - 110 cm.Cena Genesis Helium 800 BT wynosi 499 złotych, a w zestawie producent dołącza praktyczny pilot sterujący.Źródło: Genesis