Nie wierzę w to, co dzieje się z cenami kart graficznych

Ceny GPU coraz niższe

Już tak bardzo przyzwyczaiłem się do absurdalnie wysokich cen kart graficznych - przypuszczam, że podobnie jak wielu z Was - że trudno jest mi uwierzyć w to, co dzieje się obecnie na rynku. Ceny kart graficznych spadają i to tak gwałtownie, że są bliższe sugerowanych cen detalicznych, niż kiedykolwiek wcześniej na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Szczyt z maja 2021 roku już dawno za nami, ceny kryptowalut mocno spadły i wygląda na to, że w końcu użytkowników komputerów osobistych stać będzie na długo wyczekiwane ulepszenie swojego zestawu.Po prawie dwóch latach zawyżonych cen i słabej dostępności w końcu dobre wieści. Powodu do świętowania może nie ma, ale trend jest pozytywny i być może nowe karty NVIDIA GeForce RTX 4000 zadebiutują w sklepach w przyzwoitych cenach. Może oznaczać to koniec El Dorado dla skalperów i drobnych spekulantów.Według analityka Jona Peddiego to głównie dystrybutorzy i detaliści podnieśli ceny kart graficznych do nieosiągalnego dla całej rzeszy osób poziomu. Robiono to pod pretekstem oddziaływań podaży i popytu pozostających poza ich kontrolą. Podaż poprawiała się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a popyt spadał. Wraz ze spadkiem zainteresowania kopaniem kryptowalut, będącego także wynikiem działań rządów z niektórych krajów na świecie, rosnącymi cenami energii i zbliżającym się przejściem Ethereum do konsensusu typu proof-of-stake, popyt znacznie spadł.Zmiany cen kart graficznych od stycznia 2021 roku do 29 maja 2022 roku. | Źródło: 3dcenter