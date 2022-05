Phison pokazał możliwości nowego kontrolera. SSD PCIe 5.0 będą wyjątkowo wydajne

Nośniki SSD NVMe wykorzysujące PCI-Express 5.0 są coraz bliżej, już nieśmiało widać je na horyzoncie. Na razie maksimum tego, co możemy wyciągnąć z SSD w komputerach, to PCIe 4.0. Jednak pokazuje się już coraz więcej informacji na temat prototypów SSD z PCIe 5.0. Phison właśnie zaprezentował możliwości swojego nowego kontrolera przeznaczonego dla nośników danych tego typu.



Możliwości kontrolera Phison PCIe Gen5 E26 SSD robią wrażenie, odczyt na poziomie prawie 12500 MB/s

Przedstawiona platforma PS5026-E26 bazuje na interfejsie PCIe 5.0 x4 z kontrolerem E26 i kościach 3D TLC autorstwa Microna. W chipie znajdziemy rdzenie ARM Cortex-R5 i specjalne jednostki CoXProcessor 2.0. Układ jest przygotowany zarówno z myślą o rynku konsumenckim jak i profesjonalnym serwerowym. Z tego powodu obsługuje takie technologie, jak PCIe Dual Port dla dysków SSD U.3, SR-IOV czy ZNS, które raczej na niewiele zdały by się w domowych komputerach. Chip może współpracować ze wszystkimi współczesnymi i przyszłymi typami pamięci 3D NAND z interfejsami ONFI 5.x i Toggle 5.x z transferami do 2400 MT/s.

Imponujące wyniki nowej platformy Phisona w teście CrystalDiskMark 7.0.0 x64 / Foto: Phison Electronics Corp. @ YouTube

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych nośników SSD PCIe 5.0 z kontrolerem Phisona?

Według zaprezentowanego testu w CrystalDiskMark 7.0.0 x64, maksymalny odczyt miałby sięgać do 12457 MB/s, a maksymalny zapis do 10022,95 MB/s. Wyniki daleko przekraczające możliwości obecnych SSD NVMe PCIe 4.0 (sama teoretyczna granica interfejsu PCIe 4.0, to 7876 MB/s). Niewiele też brakuje do wysycenia teoretycznego maksimum dla PCI-Express 5.0 x4, które wynosi 15,8 GB/s (15752 MB/s). Co więcej Phison deklaruje liczbę losowych operacji I/O 4K na poziomie do 1,31 mln dla odczytu i do 1,16 mln w przypadku zapisu.Jeszcze nie wiemy, kiedy dokładnie miałyby się pojawić pierwsze nośniki SSD obsługiwane przez kontroler Phison PCIe Gen5 E26 SSD (tak został podpisany na teście w programie CrystalDiskMark). Obecnie firma nie przedstawiła komentarza na ten temat, jednak można sięgnąć do przeszłych informacji i zestawić je z nowymi obserwacjami.Phison jeszcze w 2021 roku sugerował, że pierwsze SSD NVMe na interfejsie PCI-Express 5.0 x4, które będą obsługiwały ich platformę, miałyby się pojawić w drugiej połowie 2022 roku. Jak na razie nie mamy przesłanek ku temu, aby sądzić, że SSD pojawią się lada moment w sprzedaży. W takim razie zestawienie sytuacji z zeszłorocznymi deklaracjami, sugeruje odległy termin, choć jeszcze w obecnym 2022 roku, bliżej jego końca.