Firmy Xiaomi i Hisense stawiają już nie tylko na system Google w swoich smart TV

Koncerny produkujące telewizory typu smart TV lub inteligentne przystawki telewizyjne, nie licząc pewnego wyjątku, normalnie stawiają tylko na jeden system operacyjny. Zewnętrzny Google TV/Android TV, czasem Amazon Fire TV lub swój własny jak np. Tizen czy webOS. Raczej nie zwykło się widzieć w ofercie dwóch rodzajów oprogramowania. No chyba, że w okresie przejściowym. Były przypadki, że dana marka zrezygnowała z Androida TV na rzecz własnego OS. Jednym prawdziwym wyjątkiem było do tej pory Roku, które można spotkać w portfolio firm wraz z innymi modelami na Android TV czy Google TV.



Google blokuje sprzęt na innych systemach bazujących na Androidzie, jeśli firma korzysta już z tego od Google

Nigdzie jednak nie znajdziemy Amazon Fire TV obok systemu wyszukiwarkowego giganta. To podobno pokłosie kilka lat temu ujawnionych warunków świadczenia usług Google. Koncern miałby wymagać, aby partnerzy tworzący urządzenia na Androidzie, nie produkowali sprzętu z innymi systemami bazującymi na kodzie tego systemu. A właśnie tym jest Fire TV, dogłębną modyfikacją Androida z własnym sklepem aplikacji i usługami od Amazona. Za to wspominany Roku nie bazuje na Androidzie, stąd był wyjątkiem.





Nowy telewizor Hisense 50U6HF z systemem Amazon Fire TV / Foto: Hisense



Jednak w branży smart TV dwie firmy właśnie w tym miesiącu wyłamały się ze schematu i wprowadziły do oferty telewizory z systemem Amazon Fire TV obok Android TV/Google TV. To prawdopodobnie zwiastuje poluzowanie wytycznych Google. Praktykę można było uznać za monopolistyczną, a ostatnio Google i inne koncerny coraz mocniej borykają się z podobnego typu oskarżeniami. W takim razie zmiana polityki firmy w tym temacie nie byłaby niczym dziwnym.



Czyżby Google poluzowało politykę firmy? Tak można rozumieć użycie Amazon Fire TV w Xiaomi i Hisense

Na razie użytkownicy na wybranych rynkach mają do wyboru zamiast urządzeń z Android TV i Google TV, także telewizory Hisense i Xiaomi z Fire TV. Chodzi o model Hisense 50U6HF (4K, 50 cali, 60 Hz, HDR, Dolby Vision, pilot z obsługą asystenta Amazon Alexa) w USA przy cenie 529 dolarów (około 2250 złotych) oraz trzy warianty Xiaomi F2 (43 cale, 50 cali lub 55 cali, 4K, 60 Hz, HDR10, pilot z obsługą Amazon Alexy) w cenie 339, 379 i 424 funtów (mniej więcej 1440, 1615 i 1800 złotych) w sklepach w Wielkiej Brytanii.



Najnowszy telewizor Xiaomi F2 z systemem Amazon Fire TV / Foto: Xiaomi via Amazon UK



Na razie nic nie wiadomo o ewentualnej ekspansji Hisense i Xiaomi z Amazon Fire TV na inne rynki, ale nie było by w tym nic dziwnego. Możliwe że za jakiś czas pojawią się doniesienia o amazonkowych liniach telewizorów tych marek także w innych rejonach świata. Z drugiej strony nic nie wskazuje na to, aby Hisense lub Xiaomi chciały zrezygnować z systemu Google. Obie linie najpewniej będą od teraz równocześnie egzystować.





Szykuje się konkurencja Android TV i Google TV.