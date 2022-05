Miniaturowy tuner DVB-T2 polskiej firmy, sprzęt niczym przerośnięty pendrive

Dekodery telewizji naziemnej DVB-T i DVB-T2 to głównie niewielkie pudełka stawiane gdzieś przy telewizorze podobnie jak np. jeszcze większe od nich, ale podobne w kształcie swojej bryły odtwarzacze płyt czy dekodery telewizji satelitarnej i kablowej. Jeśli jednak nie macie jeszcze telewizora z obsługą nowego standardu naziemnego sygnału DVB-T2 (zgodnego z H.265 HEVC), to może wolelibyście coś na kształt smart TV sticka, czyli ukrytego całkiem za telewizorem sprzętu wpinanego bezpośrednio w HDMI.



Ten dekoder DVB-T2 chowasz za TV, to dobre rozwiązanie dla wiszącego TV czy kiedy chce się mieć stolik wolny od akcesoriów

Tego typu model dekodera ma w swoim portfolio polska marka o niemiecko brzmiącej nazwie. Kruger&Matz KM9999 jest miniaturowym dekoderem DVB-T2, który wygląda jak nieco przerośnięty pendrive. Wpina się go bezpośrednio do portu HDMI telewizora, to rozwiązanie dobre też w przypadku, jeśli mamy telewizor zawieszony na ścianie. Jeśli gniazda są usytuowane za ciasno lub w zagłębieniu i KM9999 nie zmieści się, to producent daje też krótki przedłużacz na taki wypadek. Poza nim w zestawie jest również niezbędny w przypadku umieszczenia dekodera za telewizorem odbiornik sygnałów IR z pilota na kablu (trzeba go wyprowadzić w taki sposób, aby nie był zakryty przez TV).





Mini dekoder DVB-T2 marki Kruger&Matz schowasz za TV i wyprowadzisz z niego niezbędne przewody / Foto: Kruger&Matz



Dekoder ma jeszcze wejście antenowe i jeden port microUSB, który spełnia dwa zadania. Na jego końcu podpinamy zasilacz sieciowy USB (zapewne w części telewizorów będzie wystarczyło wsadzić go do portu USB TV, aby już z niego uzyskać wystarczające zasilanie), ale w połowie ma wyprowadzenie na pełnowymiarowe USB, do którego da się wetknąć pendrive lub innego typu pamięć USB.



Dekoder ma jeszcze wejście antenowe i jeden port microUSB, który spełnia dwa zadania. Na jego końcu podpinamy zasilacz sieciowy USB (zapewne w części telewizorów będzie wystarczyło wsadzić go do portu USB TV, aby już z niego uzyskać wystarczające zasilanie), ale w połowie ma wyprowadzenie na pełnowymiarowe USB, do którego da się wetknąć pendrive lub innego typu pamięć USB.

Minaturowy tuner DVB-T2 Kruger&Matz KM9999 jest niewiele większy od pendriva lub modmu komórkowego USB / Foto: Kruger&Matz



Dzięki temu można używać funkcji TimeShift, nagrywania audycji (z programowaniem PVR) oraz odtwarzania multimediów z pamięci zewnętrznej. Oczywiście jest też przewodnik po programach EPG czy opcja kontroli rodzicielskiej.



Miniaturowy dekoder Kruger&Matz KM9999 w pełni zgodny z nowym standardem TV DVB-T2 H.265 HEVC

Kruger&Matz KM9999 jest w pełni zgodny z DVB-T2 (H.265 HEVC oraz wstecznie kompatybilny z DVB-T), odtwarza też dźwięk w standardzie E-AC-3 Dolby Digital Plus. Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez dekoder, to full HD 1920 x 1080 px i proporcje obrazu 16:9 lub 4:3. Wszystkim zarządza chip 7T10E wspierany przez 512 MB RAM typu DDR3 i niewielką pamięć wewnętrzną 4 MB.



Dzięki temu można używać funkcji TimeShift, nagrywania audycji (z programowaniem PVR) oraz odtwarzania multimediów z pamięci zewnętrznej. Oczywiście jest też przewodnik po programach EPG czy opcja kontroli rodzicielskiej.Kruger&Matz KM9999 jest w pełni zgodny z DVB-T2 (H.265 HEVC oraz wstecznie kompatybilny z DVB-T), odtwarza też dźwięk w standardzie E-AC-3 Dolby Digital Plus. Maksymalna rozdzielczość obsługiwana przez dekoder, to full HD 1920 x 1080 px i proporcje obrazu 16:9 lub 4:3. Wszystkim zarządza chip 7T10E wspierany przez 512 MB RAM typu DDR3 i niewielką pamięć wewnętrzną 4 MB.

Tak prezentuje się pełny zestaw mini tunera DVB-T2 Kruger&Matz KM9999 / Foto: Kruger&Matz



Dekoderem steruje się za pomocą pilota z programowalnymi przyciskami, co pozwala na użycie jednej sztuki także do obsługi telewizora. Nie trzeba mieć pod ręką obu pilotów. Jeśli chcecie zaopatrzyć się w mini tuner DVB-T2, to Kruger&Matz KM9999 ma sugerowaną cenę producenta wynoszącą 129 złotych. Macie niewiele czasu na jego kupno zanim sygnał DVB-T poprzedniej generacji będzie finalnie wyłączony w całej Polsce, bo nastąpi to już pod koniec czerwca za niecały miesiąc.





Zobacz również: Genialny biznes. Rozdają butelkowaną wodę sprzedając reklamy z QR na opakowaniach



Źródło i foto: Kruger&Matz Źródło i foto: Kruger&Matz

Kruger&Matz KM9999 schowasz za telewizorem.